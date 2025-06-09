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Общество

«Парконы» не могут штрафовать водителей-нарушителей на Московской

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Проблему с автомобилями в верхней, пешеходной части улицы Московской в Пензе вряд ли удастся решить. Ее обсудили на заседании в гордуме в понедельник, 9 июня.

Почему не получается до сих пор закрыть вопрос, объяснил председатель гордумы Денис Соболев.

«Там есть несколько домов, к которым подъезд осуществляется исключительно по улице Московской. Других вариантов заезда нет. И вот эти пульты, которые там выдаются, они начинают каждый раз множиться. Мы их уже сбрасывали - история начинает повторяться. А лишить их [людей] совсем этого права мы не можем, потому что они не смогут заехать к своему дому», - рассказал он.

По словам Дениса Соболева, знаки, что это пешеходная зона, стоят на каждом выезде, но ничего не помогает.

«Все упирается в сотрудников Госавтоинспекции. Мы не можем их [нарушителей] штрафовать. А что касается «Парконов» (автомобилей с видеооборудованием для фиксации нарушений правил парковки. - Прим. ред.), я разговаривал с «Безопасным регионом», просил их об этом. Они говорят: ну, мы не можем заехать на Московскую, потому что мы сами нарушим ПДД. Мы не можем туда заезжать, чтобы штрафовать», - поделился председатель гордумы.

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Источник — фото подписчика тг-канала PenzaInform
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