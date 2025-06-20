Огромный сук рухнул на машину на улице Краснова

20.06.2025 | 13:08

В пятницу, 20 июня, на улице Краснова в Пензе на припаркованный ВАЗ-2115 рухнул огромный сук. Машина получила повреждения.

По словам очевидцев, ЧП случилось утром, около 10:00, у дома № 44. Видео с места происшествия опубликовали в Сети.

«К счастью, никто не пострадал», - отмечается в посте.

Сук остался лежать на крыше автомобиля. Переднее стекло треснуло от удара.

Похожее ЧП случилось в апреле на улице Карпинского. У дома № 38 дерево рухнуло на припаркованные автомобили. Ствол подломился почти у самой земли и накрыл собой и ветками стоявшие в одном ряду машины.