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Общество

В гордуме заговорили о создании в Пензе зоны платных парковок

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В Пензе нужно создать зону платных парковок, заявил председатель гордумы Денис Соболев на заседании в понедельник, 9 июня.

Он заговорил о такой необходимости, высказываясь по теме улицы Кураева, где некоторые пензенцы оставляют машины, пренебрегая запрещающими знаками.

«Что касается улицы Кураева - туда обязательно надо привлекать ГИБДД, чтобы человек проходил и составлял протоколы. У нас это большая проблема, потому что без сотрудников ГАИ мы ничего сделать не можем.

А у ГАИ количество экипажей сокращено до абсолютного минимума. Очевидно, что парковками в неположенных местах они не занимаются: это разовые акции, системной работы нет. С тем количеством сотрудников, которые есть у них на этом направлении, ожидать изменений в лучшую сторону не приходится», - отметил Денис Соболев.

По его мнению, единственный выход из ситуации - создание в городе зоны платных парковок, как это реализовано в Москве и многих других регионах.

«Потому что делать каждый раз какую-то парковку - это мы устанем их делать. Нужен вариант, когда ставится камера - и платная парковка. Пополняет бюджет, пожалуйста», - высказался Денис Соболев.

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