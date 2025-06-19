Мелкие переводы на карту могут быть заблокированы

19.06.2025 | 08:45

С 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда. Заблокированными могут оказаться даже мелкие переводы от родственников или знакомых.

Ведомство приостановит операцию в том случае, если она покажется подозрительной, а средства, которые переводятся, - полученными нелегально.

«Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», - пояснила в беседе с «Газетой.ру» cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Срок блокировки не превысит 10 дней, но в некоторых случаях он может достигать и 30. Росфинмониторинг обязан ставить граждан в известность о приостановке финансовой операции в тот же день. Если направить в ведомство соответствующее обращение, то основания для применения меры должны изложить в течение 3 рабочих дней.

По словам Епифановой, риски блокировки можно снизить, если соблюдать финансовую гигиену: не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы (расписки, договоры, декларации), уведомлять банк о нетипичных действиях, к примеру путешествии за границу.