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Общество | В Пензе начали обустраивать парковку на площади Ленина

23.07.2019|09:56
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Во вторник, 23 июля, в Пензе началось обустройство муниципальной парковки на площади имени Ленина. Специалисты приступили к монтажу въездной/выездной стойки и терминала оплаты.

Планируется, что стоянка начнет действовать в сентябре. Она рассчитана на 63 места для машин и будет работать в круглосуточном режиме.

«Также муниципальные парковки действуют на улицах Лермонтова и Пушкина», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

Предполагается, что новая автостоянка будет востребована горожанами, тем более что с 9 июля вступили в силу изменения в Кодексе Пензенской области об административных правонарушениях, согласно которым за парковку на газонах грозит штраф: для граждан - от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 3 000 рублей, для юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.

Следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не платить деньги за стоянку на муниципальной земле. Так, водитель Volkswagen, выезжая с парковки у областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко (ул. Лермонтова), просто сломал шлагбаум. А хозяин Toyota Land Cruiser ушел по газону от платы за парковку на улице Пушкина.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|23.07.2019 10:34|

А бесплатных муниципальных парковок уже не будет?

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