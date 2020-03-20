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Общество | Оперативный штаб сообщил последние новости о коронавирусе в области

20.03.2020|10:32
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По состоянию на 20 марта в Пензенской области по-прежнему только один человек болен коронавирусом, новых случаев нет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

По предоставленным ею данным, всего проведено 1 015 исследований, под наблюдением находятся 485 человек.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска. Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая женщина. Анализы на коронавирус, взятые у них (в том числе у членов семьи), оказались отрицательными. 19 марта губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пациентка идет на поправку.

С 16 марта в связи с пандемией в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 апреля, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксированы больные COVID-19, должны оставаться дома в течение 14 дней.

17 марта в Министерстве здравоохранения Пензенской области начала работу круглосуточная горячая линия для тех, кто вернулся из зарубежной поездки. Жители региона, прибывшие с территорий и из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, должны позвонить по телефону 42-09-07 и сообщить о своем возвращении, а также о датах поездки.

«На горячую линию регионального минздрава по COVID-19 поступило 300 звонков. Телефон работает круглосуточно», - сообщила Дина Черемушкина.

Кроме того, горячая линия действует в региональном управлении Роспотребнадзора: 8 (800) 707-64-22, 8 (8412) 66-09-48. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45.

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Гость|20.03.2020 10:43|

Все спишут на ОРВИ, даже не на грипп (его тоже надо определять лабораторно), а кому это надо?

Гость|20.03.2020 10:44|

penzainform.ru писал(a):

а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксированы больные COVID-19, должны оставаться дома в течение 14 дней.
Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, кто возвращается в Россию из-за рубежа.

Почему "официальный, проверенный" источник дает устаревшую информацию?

Гость|20.03.2020 10:48|

Гость писал(a):

Все спишут на ОРВИ, даже не на грипп (его тоже надо определять лабораторно), а кому это надо?
Дурачок, ты кого спрашиваешь?! Тебе же дали выше телефоны, звони и спрашивай.

Гость|20.03.2020 10:50|

ВОПРОС: Сколько по времени вирус сохраняет жизнеспособность вне больного?

5-6 часов или до трёх суток.?

Гость|20.03.2020 10:51|

Они вернутся из-за рубежа и не будут сидеть дома на карантине!!! Холодильник пустой - пойдут по магазинам!!! Маникюр, парикмахер после отпуска...

да еще и больничный дадут оплатят отпуск после отпуска...

Гость|20.03.2020 10:54|

Уважаемые посетители!

Согласно п. 3 Постановления Губернатора Пензенской области № 27 от 16.03.2020 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», с 16.03.2020 по 15.04.2020 на территории Пензенской области запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

На основании рекомендаций Пензенского роспотребнадзора по профилактике, которые должны воспрепятствовать распространению нового опасного вируса, посещение центральной районной библиотеки Лопатинского района

возможно только в защитной тканевой маске.

Благодарим за понимание!

Гость|20.03.2020 10:58|

если все приехавшие будут изолированы, например, в гостинице на 3-4 недели - вот это мера, а так.... мер нет

Гость|20.03.2020 10:58|

А как же губами шевелить?

Гость|20.03.2020 11:03|

Уважаемая администрация города Пензы! обратите внимание. пожалуйста, на отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты - нет масок. нет антисептиков! Помогите всем во благо решить этот вопрос! Их отсутствие рождает панику!

Гость|20.03.2020 11:06|

Гость писал(a):

ВОПРОС: Сколько по времени вирус сохраняет жизнеспособность вне больного?

5-6 часов или до трёх суток.?

Вне живой клетке продолжительность жизни коронавируса от 30 до 60 мин.

Гость|20.03.2020 11:07|

Гость|20.03.2020 10:58|

А как же губами шевелить?

какими губами ? половыми ?

Гость|20.03.2020 11:13|

penzainform.ru писал(a):

19 марта губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пациентка идет на поправку.
Белозерцев в дохтуры переоделся?

Гость|20.03.2020 11:16|

Гость писал(a):

Уважаемая администрация города Пензы! обратите внимание. пожалуйста, на отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты - нет масок. нет антисептиков! Помогите всем во благо решить этот вопрос! Их отсутствие рождает панику!
Зачем маска нужна? Она не помогает. Маски нужны уже больным, что бы меньше распространять вирус в округу.

Гость|20.03.2020 11:17|

Гость писал(a):

Вне живой клетке продолжительность жизни коронавируса от 30 до 60 мин.
до 9 дней не хочешь? Все зависит от условий окружающей среды.

Гость|20.03.2020 11:18|

Маски 3 класса защиты только помогут, Маски в аптеках трудно отнести даже к 1 классу. Маски 3 класса защиты в аптеках не продают.

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Имя: Гость
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