20.03.2020 | 10:32

По состоянию на 20 марта в Пензенской области по-прежнему только один человек болен коронавирусом, новых случаев нет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

По предоставленным ею данным, всего проведено 1 015 исследований, под наблюдением находятся 485 человек.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска. Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая женщина. Анализы на коронавирус, взятые у них (в том числе у членов семьи), оказались отрицательными. 19 марта губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пациентка идет на поправку.

С 16 марта в связи с пандемией в Пензенской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 апреля, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксированы больные COVID-19, должны оставаться дома в течение 14 дней.

17 марта в Министерстве здравоохранения Пензенской области начала работу круглосуточная горячая линия для тех, кто вернулся из зарубежной поездки. Жители региона, прибывшие с территорий и из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, должны позвонить по телефону 42-09-07 и сообщить о своем возвращении, а также о датах поездки.

«На горячую линию регионального минздрава по COVID-19 поступило 300 звонков. Телефон работает круглосуточно», - сообщила Дина Черемушкина.

Кроме того, горячая линия действует в региональном управлении Роспотребнадзора: 8 (800) 707-64-22, 8 (8412) 66-09-48. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45.

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