20.03.2020 | 17:20

В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев признался журналистам, что сам не сдавал тест на коронавирус.

«Такая мысль была, но потом я понял: симптомов нет, кашля и температуры нет, какой смысл?» - поделился глава региона.

Он рассказал, что на днях, когда посещал Государственную думу, на входе у него измерили температуру бесконтактным способом и сказали, что у него все в порядке.

Губернатор напомнил, что в группе риска - пожилые люди, а также больные сахарным диабетом и некоторыми другими хроническими заболеваниями.

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