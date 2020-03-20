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Общество | Иван Белозерцев признался, что не сдавал тест на коронавирус

20.03.2020|17:20
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В пятницу, 20 марта, на пресс-конференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев признался журналистам, что сам не сдавал тест на коронавирус.

«Такая мысль была, но потом я понял: симптомов нет, кашля и температуры нет, какой смысл?» - поделился глава региона.

Он рассказал, что на днях, когда посещал Государственную думу, на входе у него измерили температуру бесконтактным способом и сказали, что у него все в порядке.

Губернатор напомнил, что в группе риска - пожилые люди, а также больные сахарным диабетом и некоторыми другими хроническими заболеваниями.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|20.03.2020 17:35|

ТРАМП сдал а Белозерцев не сдал:)

Гость|20.03.2020 17:36|

Очем речь, если губер не паникует значит все это шляпа. Очем и пишут, одни бараны на этот вирус ведутся.

Гость|20.03.2020 17:38|

Проверьте его на вменяемость.

Гость|20.03.2020 17:43|

Губернатор мужественен, не боится вирусов. Берегите себя, Иван Александрович!

Гость|20.03.2020 17:46|

С танком Чё?

Гость|20.03.2020 17:48|

Сливовое варенье чудеса творит.

Гость|20.03.2020 17:52|

Где может, служит, где не может - пытается. Зато как есть, всё видно) Пенза это, преземлимся.

Гость|20.03.2020 17:57|

Как так не задал анализы? В чем дело? Вы наш Иван пугаете,мы переживаем а если что,тогда как нам без вас? Кто картины писать будет? ,А гармошка что простаивать будет,кто нам слух будет шептать" здорово" и.т.д.ваи даём указ немедленно сдать все необходимые анализы при этом замоизолироваться.

Гость|20.03.2020 17:57|

Игра на гармони любой вирус отгоняет и не чистую силу!

Гость|20.03.2020 18:10|

Гость писал(a):

С танком Чё?
Короновирус поразил

Гость|20.03.2020 18:11|

Ему и не надо. Он сам есть вирус конченной имбецильности во плоти. Вирусы своих не трогают.

Гость|20.03.2020 18:14|

Короновирус вне человека живёт 6-10 часов.Информация получена с единого Центра пр короновирусу в России. Бесплатный телефон 8-800-2000-112.. В Пензе такую информацию получить не смог.

Всем здоровья.

Гость|20.03.2020 18:19|

Странный какой губернатор . Сам себе противоречит в разных темах что на пензаинформ .

Гость|20.03.2020 18:19|

Им-с некогда ,после огласки о семейном бизнесе одну совместную конторку срочно пришлось 5 марта сего года переписать на своего ген.директора ,вот только это ни чего не меняет.В городе бардак ,цирк по контракту до 20.12.2020 г. не сдадут ,строительство моста идёт со скрипом ,на набережной бардак ,чиновники устроили массовый побег из городской администрации ,а депутаты и из областного правительства периодически куролесят . Беги "Форест",беги.

Гость|20.03.2020 18:22|

penzainform.ru писал(a):

но потом я понял: симптомов нет, кашля и температуры нет, какой смысл?»
Да????

А как же Ваше заявление:

penzainform.ru писал(a):

«Может быть, человек получил этот вирус, но не чувствует этого: температуры нет, иммунитет сильный»
?

А, Иван Александрович?

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