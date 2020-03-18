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Общество | Со стихийной свалки на Шуисте вывезли 240 кубометров мусора

18.03.2020|09:26
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Во вторник, 17 марта, пензенские коммунальщики ликвидировали стихийную свалку на Шуисте.

Груды мусора образовались на Лесной улице в Железнодорожном районе. На их уборке были задействованы погрузчик и два самосвала.

На полигон для утилизации твердых бытовых отходов было вывезено более 240 кубометров строительного и бытового мусора. В администрации Пензы пообещали, что работы по борьбе с захламлением улиц города будут продолжены.

«В случае обнаружения свалок жителям необходимо обращаться в администрацию своего района или присылать информацию в социальные сети администрации города - https://www.instagram.com/administration_penza/ и https://vk.com/public173736993», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин ставил вопрос о борьбе со свалками. В частности, он указал на стихийные помойки в районе Шуиста, Ахунского переезда и в Заре. Тогда же мэр распорядился рассмотреть возможность установки видеокамер возле неистребимых навалов мусора, чтобы фиксировать нарушителей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|18.03.2020 09:48|

За такой срач нужно нахлобучивать нарушителей штрафами от 1 000 000 и выше. Поймали одного и все затраты на уборку ему повесить.Другого выхода нет,нужно наказывать рублём до кровавого поноса. Загадили город.

Гость|18.03.2020 09:58|

Гость писал(a):

Загадили город.
Я бы шире смотрел - страну! Или даже планету.

Гость|18.03.2020 10:09|

Чилавек - вирус. Хорошо там, где нас нет...

Гость|18.03.2020 10:11|

После ненужной народу мусорной реформы,мусора там где его не должно быть стало в разы больше.

Гость|18.03.2020 10:31|

Гость писал(a):

После ненужной народу мусорной реформы,мусора там где его не должно быть стало в разы больше.
Это ты зря , народу нужна была эта реформа, только вот в список народа вошли только "достойные". Остальные как народ не рассматривались.

Гость|18.03.2020 10:33|

Общественные слушания были ? Если нет, то свалку ликвидировали с нарушением норм действующего законодательства. Где меры прокурорского реагирования ?

Гость|18.03.2020 10:35|

А еще чуть дальше в "парках" между районами Шуист и Согласие ужас какой-то, горы мусора...

Имя: Гость
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