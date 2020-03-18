18.03.2020 | 09:26

Во вторник, 17 марта, пензенские коммунальщики ликвидировали стихийную свалку на Шуисте.

Груды мусора образовались на Лесной улице в Железнодорожном районе. На их уборке были задействованы погрузчик и два самосвала.

На полигон для утилизации твердых бытовых отходов было вывезено более 240 кубометров строительного и бытового мусора. В администрации Пензы пообещали, что работы по борьбе с захламлением улиц города будут продолжены.

«В случае обнаружения свалок жителям необходимо обращаться в администрацию своего района или присылать информацию в социальные сети администрации города - https://www.instagram.com/administration_penza/ и https://vk.com/public173736993», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее глава администрации Пензы Андрей Лузгин ставил вопрос о борьбе со свалками. В частности, он указал на стихийные помойки в районе Шуиста, Ахунского переезда и в Заре. Тогда же мэр распорядился рассмотреть возможность установки видеокамер возле неистребимых навалов мусора, чтобы фиксировать нарушителей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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