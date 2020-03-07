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Общество | В Пензе хотят установить видеокамеры у неистребимых свалок

07.03.2020|15:42
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Речь о несанкционированных свалках шла на выездном заседании комиссии, обследовавшей состояние Пензы после зимы. Инспекционная поездка состоялась в субботу, 7 марта.

Глава администрации города Андрей Лузгин напомнил о подобных фактах на Шуисте, в районе Ахунского переезда и в Заре. О последней свалке в органы власти сообщили специалисты областного минлесхоза, обнаружившие гору деревяшек, ломаного пластика и картонных коробок на улице Новоселов.

«Помимо того что необходимо их вывезти, нам нужно пресекать появление новых свалок. У Минлесхоза Пензенской области есть полномочия в части несоблюдения экологических норм и система штрафов за это, давайте работать совместно с ними», - предложил мэр Андрей Лузгин.

«Он также распорядился проработать вопрос установки видеокамер на стационарных объектах в районах, где подобные случаи происходят неоднократно, чтобы фиксировать нарушителей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.03.2020 15:57|

Штрафы от 100 000 тысячь рублей и будет порядок.

Гость|07.03.2020 16:59|

камеры враз упрут

Гость|07.03.2020 17:37|

Гость писал(a):

Штрафы от 100 000 тысячь рублей и будет порядок.
Штраф 10 000 рублей, но 5 000 тому кто принес видео.

Гость|07.03.2020 18:38|

Помнится еще Виктор Николаевич собирался лет несколько назад!!!

Гость|07.03.2020 19:04|

Гость писал(a):

Штраф 10 000 рублей, но 5 000 тому кто принес видео.
Штраф 1 миллион.Только так можно избавится от свалок.

Гость|07.03.2020 19:08|

Нужно вывезти мусор-берешь талон на определенное число,и везешь.Остановили машину ДПС,нет талона-конфискация машины и штраф.Или принуждение к уборке всей территории свалки при поимке.

Гость|07.03.2020 19:35|

Гость писал(a):

Гость|07.03.2020 15:57|

Штрафы от 100 000 тысячь рублей и будет порядок.

согласен.

Гость|07.03.2020 19:44|

Бесполезно.

Гость|07.03.2020 20:21|

Крёстный ход под гармошку

Гость|07.03.2020 20:38|

В этом году ни одну свинью не оштрафовали, НИ ОДНУ.Да и в том тоже.Ну откуда будет порядок в наших подъездах, дворах и улицах, если НИ КТО, НИ КАК со свиньями не борется. а только говорят и призывают.Господа администрация, определите людей и поставьте им задачу по этому вопросу, а то свиньи совсем обнаглели от безнаказанности.

Имя: Гость
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