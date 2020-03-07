07.03.2020 | 15:42

Речь о несанкционированных свалках шла на выездном заседании комиссии, обследовавшей состояние Пензы после зимы. Инспекционная поездка состоялась в субботу, 7 марта.

Глава администрации города Андрей Лузгин напомнил о подобных фактах на Шуисте, в районе Ахунского переезда и в Заре. О последней свалке в органы власти сообщили специалисты областного минлесхоза, обнаружившие гору деревяшек, ломаного пластика и картонных коробок на улице Новоселов.

«Помимо того что необходимо их вывезти, нам нужно пресекать появление новых свалок. У Минлесхоза Пензенской области есть полномочия в части несоблюдения экологических норм и система штрафов за это, давайте работать совместно с ними», - предложил мэр Андрей Лузгин.

«Он также распорядился проработать вопрос установки видеокамер на стационарных объектах в районах, где подобные случаи происходят неоднократно, чтобы фиксировать нарушителей», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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