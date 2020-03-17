17.03.2020 | 08:38

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский поручил контролировать цены на продукты, товары первой необходимости и наиболее востребованные медикаменты. Соответствующее распоряжение он дал во время планерки, прошедшей в местной администрации в понедельник, 16 марта.

«Доллар запрыгал, сейчас какие-нибудь ушлые ребята начнут изображать конвульсии, хотя все товары первой необходимости и продукты питания производятся в России», - пояснил мэр Кузнецка.

По его мнению, из-за этого курс доллара не должен мгновенно повлиять на цены.

«Эти моменты улавливайте и, если что, докладывайте. Будем через правительство области ставить этих товарищей на место», - пригрозил Златогорский.

Тем временем в соцсетях жители Кузнецка (и других населенных пунктов Пензенской области) сообщают, что в магазинах не хватает некоторых видов товаров.

«Полки опустели за 1 день», - написал один из участников группы «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

К посту прикреплены фото с полками одного из местных магазинов. Судя по ним, кузнечане разобрали дешевую соль и крупы. При этом назвать полки пустыми нельзя. На них присутствуют гречка, пшено, разные виды риса и другие бакалейные продукты.

Повышенное внимание к наличию продуктов в магазинах вызвано ситуацией с коронавирусом. 15 марта стало известно, что с подозрением на него госпитализирована жительница Пензенской области. Результаты ее анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациентки вирус COVID-19 не выявили.

Спрос на крупы, макароны, консервы и средства гигиены повысился во всей России. Торговые сети уже пообещали увеличить поставки продуктов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.