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Общество | В Пензе открыли обновленную Галерею почета работников ЖКХ

13.03.2020|16:50
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Работники ЖКХ делают регион чище, красивее и уютнее. Именно благодаря их труду жители области получают тепло, воду, газ, пользуются привычными услугами, без которых современная жизнь немыслима. В преддверии профессионального праздника в Пензе открыли обновленную галерею почета.

«Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. Спасибо вам огромное! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Хайдяр Кильдеев - один из тех представителей сферы ЖКХ, чьи имена занесены в галерею почета. Уже 35 лет он трудится в МУП по очистке города.

«Чтобы наше население жило в уюте, стараемся создавать благие условия, чтобы было хорошо и тепло», - подчеркнул заместитель директора МУП по очистке города.

Представителям лучших предприятий и передовикам жилищно-коммунального хозяйства в торжественной обстановке вручили свидетельства о занесении в Галерею почета Пензенской области.

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Гость|13.03.2020 18:52|

Такие в рамочке при жизни человека дома вешают или уже после?

Гость|13.03.2020 18:57|

знай в лицо этих руководителей

Гость|13.03.2020 19:01|

В деревнях ещё висят фото покойников рамочках с почётными грамотами.

Имя: Гость
Комментарий:

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