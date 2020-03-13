13.03.2020 | 16:50

Работники ЖКХ делают регион чище, красивее и уютнее. Именно благодаря их труду жители области получают тепло, воду, газ, пользуются привычными услугами, без которых современная жизнь немыслима. В преддверии профессионального праздника в Пензе открыли обновленную галерею почета.

«Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. Спасибо вам огромное! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Хайдяр Кильдеев - один из тех представителей сферы ЖКХ, чьи имена занесены в галерею почета. Уже 35 лет он трудится в МУП по очистке города.

«Чтобы наше население жило в уюте, стараемся создавать благие условия, чтобы было хорошо и тепло», - подчеркнул заместитель директора МУП по очистке города.

Представителям лучших предприятий и передовикам жилищно-коммунального хозяйства в торжественной обстановке вручили свидетельства о занесении в Галерею почета Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.