12.03.2020 | 08:59

В Пензе завершены поиски 19-летней девушки, числившейся пропавшей без вести с сентября 2019 года.

Ранее с призывом поделиться информацией о ее возможном местонахождении обратились к горожанам участники регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

В среду, 11 марта, волонтеры сообщили, что девушка найдена живой.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданка проживала на территории Железнодорожного района и не хотела уведомлять об этом своих родственников», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

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