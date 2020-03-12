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Общество | В Пензе нашлась пропавшая полгода назад девушка

12.03.2020|08:59
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В Пензе завершены поиски 19-летней девушки, числившейся пропавшей без вести с сентября 2019 года.

Ранее с призывом поделиться информацией о ее возможном местонахождении обратились к горожанам участники регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

В среду, 11 марта, волонтеры сообщили, что девушка найдена живой.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что гражданка проживала на территории Железнодорожного района и не хотела уведомлять об этом своих родственников», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Гость|12.03.2020 09:04|

Оторва, сбежала от родителей?

Гость|12.03.2020 09:12|

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