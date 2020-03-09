09.03.2020 | 10:36

В области продолжают искать 19-летнюю Светлану Викторовну Казакову. Жительница Пензы пропала 29 сентября 2019 года.

Ее рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, длинные, глаза карие.

Во что девушка была одета в день исчезновения, неизвестно, сообщается в ориентировке, размещенной волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 9 марта.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Светланы Казаковой, просят позвонить по телефонам: 112, 8(800)-700-54-52.

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