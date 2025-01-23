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Общество

С «Пензавтодора» требуют 330 млн за свалку снега в Арбековском лесу

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В Пензенской области специалисты Росприроднадзора по жалобам жителей проверили так называемые снегосвалки - места, куда свозят убранный с улиц снег, - и выявили нарушения. Так, за его складирование в Арбековском лесу с МБУ «Пензавтодор» потребовали более 330 млн рублей.

О ситуации рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале и на странице во «ВКонтакте».

Она перечислила, где в регионе инспекторы зафиксировали незаконное размещение снега.

В Пензе обнаружили 2 таких точки: на бесхозном участке в Октябрьском районе (в пробах почв превышены показатели загрязняющих веществ, ущерб оценен в более чем 21 млн рублей, ответственность несет городская администрация) и в Арбековском лесу (вред, нанесенный почвам грязными снежными массами, оценен в более чем 330 млн, требование о возмещении ущерба направлено в адрес МБУ «Пензавтодор»).

С «Пензавтодора» требуют 330 млн за свалку снега в Арбековском лесу

Одну незаконную снегосвалку нашли в Заречном. В адрес администрации должно поступить требование о возмещении вреда на сумму более 20,2 млн рублей.

С «Пензавтодора» требуют 330 млн за свалку снега в Арбековском лесу

Также незаконно складировали снег в поселке Земетчино. Сумма ущерба - 9,8 млн, виновные устанавливаются.

«Все незаконные места складирования снега должны быть ликвидированы, а ущерб, нанесенный компонентам природы, - возмещен. Если виновные лица не исполнят требования Службы в установленные сроки, обратимся в суд», - пообещали Светлана Радионова.

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Источник — фото со страницы Светланы Радионовой в ВК
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