Из леса в районе улицы Кордон Сурка исчез мусор

В Железнодорожном районе Пензы благодаря настойчивости горожанина исчезла свалка.
Речь идет о территории в лесу вблизи улицы Кордон Сурка, 1Б. Там, напротив остановки, долгое время копился мусор, в том числе бетонные блоки и строительные материалы.
Районная администрация не организовала работы по ликвидации свалки, и житель одного из близлежащих домов подал жалобу в прокуратуру.
Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой главе администрации внесли представление.
«По результатам его рассмотрения органом местного самоуправления свалка ликвидирована», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.
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