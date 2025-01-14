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Из жизни

Из леса в районе улицы Кордон Сурка исчез мусор

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В Железнодорожном районе Пензы благодаря настойчивости горожанина исчезла свалка.

Речь идет о территории в лесу вблизи улицы Кордон Сурка, 1Б. Там, напротив остановки, долгое время копился мусор, в том числе бетонные блоки и строительные материалы.

Районная администрация не организовала работы по ликвидации свалки, и житель одного из близлежащих домов подал жалобу в прокуратуру.

Из леса в районе улицы Кордон Сурка исчез мусор

Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой главе администрации внесли представление.

Из леса в районе улицы Кордон Сурка исчез мусор

«По результатам его рассмотрения органом местного самоуправления свалка ликвидирована», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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