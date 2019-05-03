03.05.2019 | 11:17

Жительница села Чемодановка Бессоновского района прислала видео, на котором запечатлена гигантская стихийная свалка.

В начале записи камера фиксирует обилие бытового мусора, сваленного по обочинам дороги: пакеты, бутылки, шины, обломки мебели. Постепенно скопления отходов увеличиваются и превращаются в настоящие горы.

По словам сельчанки, еще в прошлом году мусора было намного меньше, а теперь его привозят на машинах и сваливают прямо у обочины дороги. Гниющие отбросы источают непереносимое зловоние.

Обращения в Чемодановский сельсовет остались без ответа, утверждает женщина.

«Люди все туда отвозят, чтобы не платить, наверное», - предполагает сельчанка.