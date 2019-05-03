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Глас народа | Под Чемодановкой свалены горы бытовых отходов

03.05.2019|11:17
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Жительница села Чемодановка Бессоновского района прислала видео, на котором запечатлена гигантская стихийная свалка.

В начале записи камера фиксирует обилие бытового мусора, сваленного по обочинам дороги: пакеты, бутылки, шины, обломки мебели. Постепенно скопления отходов увеличиваются и превращаются в настоящие горы.

По словам сельчанки, еще в прошлом году мусора было намного меньше, а теперь его привозят на машинах и сваливают прямо у обочины дороги. Гниющие отбросы источают непереносимое зловоние.

Обращения в Чемодановский сельсовет остались без ответа, утверждает женщина.

«Люди все туда отвозят, чтобы не платить, наверное», - предполагает сельчанка.

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Гость|03.05.2019 11:56|

Мусорная реформа в действии! Создаются новые полигоны и планы по переработке отходов!

Гость|03.05.2019 12:26|

penzainform.ru писал(a):

«Люди все туда отвозят, чтобы не платить, наверное», - предполагает сельчанка.
Тогда это не люди , а свиньи

Гость|03.05.2019 12:42|

Гость писал(a):

свиньи
хрюшек попрошу не оскорблять

они самые чистоплотные

Гость|03.05.2019 12:52|

хрюшек попрошу не оскорблять

они самые чистоплотные

самое поганое животное это свинья единственное из копытных животных которое может сожрать своего же детёныша и человека тоже

самые чистоплотные из копытных это лошади, лошадь никогда не ляжет в свои фекалии

Гость|03.05.2019 12:59|

На Чемодановку надо посмотреть изнутри уже давно. Грязь в селе это норма.Отходы ,Дороги,Вода, Все ПЛОХО

Гость|03.05.2019 13:56|

Лидер рок-группы "Ленинград" и член общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался на своей страничке в Instagram о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.

Гость|03.05.2019 14:28|

Чемодановка-это пригород г.Пенза!Кто будет убирать свалку?Во всех селах свалки-люди вываливают хлам за дома не утруждая себя уничтожать мусор,а не захломлять природу!Одним словом-где живут там и ,......!

Гость|03.05.2019 14:36|

Гость писал(a):

Чемодановка-это пригород г.Пенза!Кто будет убирать свалку?Во всех селах свалки-люди вываливают хлам за дома не утруждая себя уничтожать мусор,а не захломлять природу!Одним словом-где живут там и ,......!
Ага, заплати с квадратных метров, да ещё сам и уничтожай?!.. Спасибо, добрые дяди-чиновники. За такие деньги мусор надо вывозить прямо из квартир.

Гость|03.05.2019 14:52|

А когда оставшийся парк ульяновых прекратят превращать в свалку? Субботник по мнению руководства парка заключается в том чтобы собрать весь мусор в кучу и скинуть в каую нибудь яму или угол находящийся в парке. Вывозкой никто не занимался до сих пор.

Гость|03.05.2019 18:00|

Конечно из села жители на камазах( которые в городе собирают мусор) свозят отходы! Вот и вся переработка. Только деньги собирают и в карман кладут короли мусорной реформы

Имя: Гость
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