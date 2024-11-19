Как бороться со стихийными свалками?

19.11.2024 | 16:46

Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если увидел стихийную свалку? К кому обращаться?

Ответ специалиста

Специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, как поступить, если вы увидели, что где-то появилась стихийная свалка.

Нарушение стоит сфотографировать так, чтобы по кадру можно было узнать место. Лучше всего будет включить геопозицию при съемке.

«Запретить вам снимать никто не имеет права. По закону это можно делать везде, кроме аэропортов, железнодорожных, военных и других особо охраняемых объектов», - сообщили эксперты.

Подать жалобу можно в Росприроднадзор, региональному оператору, главе региона или муниципалитета, руководителю управления лесного хозяйства региона, если свалка в лесу.

«За организацию несанкционированных свалок предусмотрено наказание:

- для физических лиц - штраф от 2 000 до 3 000 рублей;

- для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей;

- для предпринимателей без образования юрлица - штраф от 30 000 до 50 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток;

- для юрлиц - штраф от 100 000 до 250 000 рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток», - отметили специалисты.