В Никольском районе разобрались со свалкой в 2 футбольных поля

06.03.2025 | 11:32

В Никольском районе разобрались с огромной свалкой в лесу. Она занимала площадь размером не менее 1,2 га (почти 2 футбольных поля).

Нарушение выявили летом 2024 года. Мусор незаконно складировался рядом с селом Мокрая Поляна, а администрация района бездействовала.

Прокурор внес представление главе органа самоуправления, но и после этого свалку не ликвидировали. В итоге дело дошло до суда.

«Заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Залежи мусора убрали.

Ранее в Железнодорожном районе настойчивый пензенец добился исчезновения бетонных блоков и строительных материалов из леса вблизи улицы Кордон Сурка.