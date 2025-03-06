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Общество

В Никольском районе разобрались со свалкой в 2 футбольных поля

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В Никольском районе разобрались с огромной свалкой в лесу. Она занимала площадь размером не менее 1,2 га (почти 2 футбольных поля).

Нарушение выявили летом 2024 года. Мусор незаконно складировался рядом с селом Мокрая Поляна, а администрация района бездействовала.

Прокурор внес представление главе органа самоуправления, но и после этого свалку не ликвидировали. В итоге дело дошло до суда.

«Заявленные надзорным ведомством требования удовлетворены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В Никольском районе разобрались со свалкой в 2 футбольных поля

Залежи мусора убрали.

Ранее в Железнодорожном районе настойчивый пензенец добился исчезновения бетонных блоков и строительных материалов из леса вблизи улицы Кордон Сурка.

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Источник — фото областной прокуратуры
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