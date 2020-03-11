11.03.2020 | 10:02

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал увеличить число рабочих, задействованных в реконструкции бывшего Дома офицеров. Он посетил будущий центр культурного развития «На Ленинградской», реконструкция которого идет в рамках национального проекта «Культура», во вторник, 10 марта.

По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время на объекте трудятся 40 человек. Они выполняют отделочные работы, монтируют потолок и стены зрительного зала, устанавливают светильники и сценическое оборудование.

«Осталось много мелких недоделок. Нужно увеличить число рабочих как минимум в два раза», - отметил Иван Белозерцев.

Осмотрев прилегающую к зданию территорию, чиновники обсудили с архитекторами дальнейшее развитие микрорайона Западная Поляна.

Улицу Попова планируют расширить, в районе Окружной и Мира должны построить развязку, сквер Дорожников благоустроить.

«Необходимо готовить проект развития этой территории», - поручил губернатор.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин уточнил, что муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улицы Попова на участке от Ленинградской до Окружной уже заключен.

«Параллельно разрабатываем проекты планировки и межевания территории линейного объекта, которыми определяются границы улицы Попова», – пояснил мэр.

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