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Общество | В Пензе расширят ул. Попова и построят развязку в районе Окружной

11.03.2020|10:02
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал увеличить число рабочих, задействованных в реконструкции бывшего Дома офицеров. Он посетил будущий центр культурного развития «На Ленинградской», реконструкция которого идет в рамках национального проекта «Культура», во вторник, 10 марта.

По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время на объекте трудятся 40 человек. Они выполняют отделочные работы, монтируют потолок и стены зрительного зала, устанавливают светильники и сценическое оборудование.

«Осталось много мелких недоделок. Нужно увеличить число рабочих как минимум в два раза», - отметил Иван Белозерцев.

Осмотрев прилегающую к зданию территорию, чиновники обсудили с архитекторами дальнейшее развитие микрорайона Западная Поляна.

Улицу Попова планируют расширить, в районе Окружной и Мира должны построить развязку, сквер Дорожников благоустроить.

«Необходимо готовить проект развития этой территории», - поручил губернатор.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин уточнил, что муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улицы Попова на участке от Ленинградской до Окружной уже заключен.

«Параллельно разрабатываем проекты планировки и межевания территории линейного объекта, которыми определяются границы улицы Попова», – пояснил мэр.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|11.03.2020 10:25|

ох не будет больше леса на Западной.

Будет развязка, сразу там пара моек появится, сами знаете чьих.

А уш сколько бордюров там будет....

Гость|11.03.2020 10:29|

и много таких кто этому верит?

Гость|11.03.2020 11:00|

хорошо бы!!!!!!!!! И центр развития уже откройте побыстрее, дети и молодежь слоняются по западной, не знают чем заняться!!!!!

Гость|11.03.2020 11:02|

penzainform.ru писал(a):

потребовал увеличить число рабочих, задействованных в реконструкции бывшего Дома офицеров
А может закончить и увеличить число зарубежных, горных работяг на :

1) Цирке

2) Набережной

3) Фонтане

4) Бакунинском мосту (я надеюсь там 7/24 работают? К августу успевают?)

Гость|11.03.2020 11:02|

penzainform.ru писал(a):

Улицу Попова планируют расширить, в районе Окружной и Мира должны построить развязку
Зачем там всё это?

Там что интенсивное движение или эта улица является основной в данном районе для транспортного потока

Гость|11.03.2020 11:04|

penzainform.ru писал(a):

«Осталось много мелких недоделок. Нужно увеличить число рабочих как минимум в два раза»,
Это нужно сделать в первую очередь на Бакунинском мосту! Десятки тысяч людей ежедневно корячатся в пробках !

Гость|11.03.2020 11:04|

penzainform.ru писал(a):

сквер Дорожников благоустроить.
А где это? даже яндекс не в курсе!

Гость|11.03.2020 11:05|

В прошлом году там был губернатор, требовал того же самого. И что? Ничего не изменилось... Не трогайте лес. И так под Дизель-арену сколько вырубили, еще многоэтажн.дома построили - вырубили. Оставьте лес.

Гость|11.03.2020 11:06|

Гость писал(a):

ох не будет больше леса на Западной.
Согласен, такой район губят.

Имя: Гость
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