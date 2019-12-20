20.12.2019 | 10:09

На прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в социальной сети «Одноклассники», состоявшейся в пятницу, 20 декабря, глава региона рассказал о планах развития микрорайона Западная Поляна в Пензе.

Он напомнил, что в 2019 году была благоустроена территория вдоль Олимпийской аллеи и улицы Попова. В следующем году фронт таких работ протянется до улицы Окружной.

«Готовится проект - с дорожками, освещением, местами для отдыха. Постараемся, чтобы было комфортно и молодежи, и людям старшего возраста. Будем приводить в порядок», - поделился планами Иван Белозерцев.

Он также напомнил, что завершается реконструкция бывшего Дома офицеров, который станет центром культуры «На Ленинградской». Кроме того, в микрорайоне появилось множество новостроек.

«Территория Западной Поляны изменилась. Есть очень интересные предложения, позволяющие замкнуть новый жилой комплекс с лесным массивом, о котором я только что рассказывал. Мне представляется, что это будет очень современная зона, место притяжения для горожан», - рассказал Иван Белозерцев.