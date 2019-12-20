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Общество | Губернатор рассказал о перспективах развития Западной Поляны

20.12.2019|10:09
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На прямой линии с губернатором Иваном Белозерцевым в социальной сети «Одноклассники», состоявшейся в пятницу, 20 декабря, глава региона рассказал о планах развития микрорайона Западная Поляна в Пензе.

Он напомнил, что в 2019 году была благоустроена территория вдоль Олимпийской аллеи и улицы Попова. В следующем году фронт таких работ протянется до улицы Окружной.

«Готовится проект - с дорожками, освещением, местами для отдыха. Постараемся, чтобы было комфортно и молодежи, и людям старшего возраста. Будем приводить в порядок», - поделился планами Иван Белозерцев.

Он также напомнил, что завершается реконструкция бывшего Дома офицеров, который станет центром культуры «На Ленинградской». Кроме того, в микрорайоне появилось множество новостроек.

«Территория Западной Поляны изменилась. Есть очень интересные предложения, позволяющие замкнуть новый жилой комплекс с лесным массивом, о котором я только что рассказывал. Мне представляется, что это будет очень современная зона, место притяжения для горожан», - рассказал Иван Белозерцев.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|20.12.2019 10:17|

Оставьте название Дом офицеров.

Гость|20.12.2019 10:18|

Писец лесу на Западной поляне...

Гость|20.12.2019 10:21|

Это уже без вас. Хватит ипподрома.

Гость|20.12.2019 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Есть очень интересные предложения, позволяющие замкнуть новый жилой комплекс с лесным массивом,
А вот лес трогать не надо...

Гость|20.12.2019 10:35|

А автобус будет на З.поляну ездить?

Уберите маршрутки.

Гость|20.12.2019 10:48|

penzainform.ru писал(a):

авершается реконструкция бывшего Дома офицеров
Почему бывшего ?

penzainform.ru писал(a):

центром культуры «На Ленинградской»
Это что ещё за бредятина ?

Кто позволил и с какого перепугу даже помышлять взялись о смене названия ?

Гость|20.12.2019 10:49|

Не троньте лес,иезуиты !!!

Гость|20.12.2019 10:54|

Ну всё пропал лес. Не надо ничего облагораживать, только испортят всё, как в заречном, вместо лесного пруда - выстреженное голое пространство с дорожками и фонарями, всех птиц и зверей выжили, белки ручные исчезли, светлячки.

Эти чиновники сроду там не бывают, только на мероприятиях торгуют фейсами и всё, а людям жить с этим безобразием.

Уборку мусора пусть организуют и всё! А то начнут всё рубить и стричь, только испортят!

По уму никто из руководства ничего делать не может, только уродуют по-глупому!

Гость|20.12.2019 10:54|

Почему надо переименовать Дом офицеров? Почему после каждого ремонта домов культуры исчезают их названия, библиотек, коллекции документов. Дом офицеров! Звучит гордо, красиво, значимо. Тем самым сохраняем историю, что для многих курсантов, офицеров - это здание было, действительно, ДОМОМ! В Год памяти и славы это было бы уместно!

Гость|20.12.2019 10:56|

Часы с башни на ж/д вокзале, опять же, пропали! Одни стрелки убогие остались, да и то новолел, тьфу!

Гость|20.12.2019 10:59|

Короче все повырубают, оставят олдни стволы и асфальтовые дорожки. А интеграция с ЖК - это просто стоянки сделают на территории.

Гость|20.12.2019 11:00|

Пусть свое мини-стерство переименуют в Маленькое стерство культуры "На Красной". Красиво!

Гость|20.12.2019 11:03|

а композиция из бордюров будет?

Гость|20.12.2019 11:04|

а в парке им. Белинского никак нельзя дорожки хотя бы заасфальтировать?

Дмитрий Н. Мотовилов|20.12.2019 11:04|

Гость писал(a):

. Не надо ничего облагораживать, только испортят всё, как в заречном, вместо лесного пруда - выстриженное голое пространство с дорожками и фонарями, всех птиц и зверей выжили, белки ручные исчезли, светлячки.

Эти чиновники сроду там не бывают, только на мероприятиях торгуют фейсами и всё, а людям жить с этим безобразием.

Уборку мусора пусть организуют и всё! А то начнут всё рубить и стричь, только испортят!

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Имя: Гость
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