Сетевое издание|18+|Суббота|7 мар 2020|03:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | В Пензе появились обладатели удостоверений «Многодетная семья»

06.03.2020|17:36
Печать

Елена Смирнова пришла в филармонию, чтобы вместе с другими многодетными мамами в торжественной обстановке позавтракать с губернатором. У Елены четыре дочки.

«Я другой жизни не представляю, поэтому не могу сказать, тяжело это или легко. Это было для меня всегда так. Разница между старшими детьми очень маленькая: 17, 16, 13 лет. И маленькой уже 2 года», - рассказала многодетная мама.

Так что для Смирновых 8 Марта - праздник особенный: семья на пять шестых состоит из женщин. В этом году к торжеству Елена получила необычный подарок - Иван Белозерцев вручил ей медаль «Материнская доблесть» и удостоверение многодетной семьи.

Собравшиеся на губернаторском завтраке стали первыми в регионе обладателями удостоверений «Многодетная семья Пензенской области». Решение об их появлении власти приняли недавно. Владельцы таких документов смогут получать льготы при посещении спортивных и культурных объектов. Дает определенные привилегии и награда «Материнская доблесть».

«Не все семьи могут получить эту медаль, потому что самое главное требование - это достойное воспитание своей семьи, участие в общественной жизни», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Иван Белозерцев поздравил собравшихся с наступающим праздником.

«Хочу пожелать и мамам, и детям, и мужьям здоровья, счастья, любви, благополучия, хорошего настроения», - произнес он.

Потом многодетных мам и членов их семей радовали своим искусством музыканты.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|06.03.2020 18:38|

Кто мне подскажет, на эмблеме перинатального центра - ласточка, стилизованная под женский половой орган или женский половой орган, стилизованный под ласточку?

Гость|06.03.2020 22:41|

С такими фантазиями к психотерапевту. Он подскажет.

Гость|07.03.2020 01:05|

penzainform.ru писал(a):

Елена Смирнова пришла в филармонию, чтобы вместе с другими
Она до этого была,где нибудь(филармония,драм.театр,Савицкого)?Конечно же нет,так как трое детей это приговор.ТЫ ОВОЩ.

Гость|07.03.2020 01:48|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте