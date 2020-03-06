06.03.2020 | 17:36

Елена Смирнова пришла в филармонию, чтобы вместе с другими многодетными мамами в торжественной обстановке позавтракать с губернатором. У Елены четыре дочки.

«Я другой жизни не представляю, поэтому не могу сказать, тяжело это или легко. Это было для меня всегда так. Разница между старшими детьми очень маленькая: 17, 16, 13 лет. И маленькой уже 2 года», - рассказала многодетная мама.

Так что для Смирновых 8 Марта - праздник особенный: семья на пять шестых состоит из женщин. В этом году к торжеству Елена получила необычный подарок - Иван Белозерцев вручил ей медаль «Материнская доблесть» и удостоверение многодетной семьи.

Собравшиеся на губернаторском завтраке стали первыми в регионе обладателями удостоверений «Многодетная семья Пензенской области». Решение об их появлении власти приняли недавно. Владельцы таких документов смогут получать льготы при посещении спортивных и культурных объектов. Дает определенные привилегии и награда «Материнская доблесть».

«Не все семьи могут получить эту медаль, потому что самое главное требование - это достойное воспитание своей семьи, участие в общественной жизни», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Иван Белозерцев поздравил собравшихся с наступающим праздником.

«Хочу пожелать и мамам, и детям, и мужьям здоровья, счастья, любви, благополучия, хорошего настроения», - произнес он.

Потом многодетных мам и членов их семей радовали своим искусством музыканты.

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