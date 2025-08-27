В Пензе готовят в социальные няни 39 человек

27.08.2025 | 08:57

В Пензенской области расширится штат службы «Социальная няня». Проект стартовал 1 июля, 6 квалифицированных специалистов уже выезжают к родителям. Еще

39 человек сейчас проходят переподготовку в Институте регионального развития.

С 1 сентября ряды социальных нянь пополнят еще 19 выпускниц с дошкольным образованием, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Няни - квалифицированные специалисты, которые обеспечивают качественный присмотр за детьми. В обязанности женщин входят прогулка, проведение гигиенических и режимных процедур (умывание, кормление, подготовка ко сну), организация игр дома и на свежем воздухе, помощь в приеме лекарственных препаратов.

«Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа оказания услуги. Мы надеемся, что социальные няни станут очень хорошими помощниками, позволяя мамам решать неотложные вопросы, не беспокоясь о благополучии своих малышей. Услуга является бесплатной», - отметили в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Социальная няня поможет с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Право на ее услуги имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

На первом этапе проект реализуют в Заречном и Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем практику намерены распространить на весь регион.

Заявку на предоставление услуг службы можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8-8412-20-08-08.