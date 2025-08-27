Сетевое издание|18+|Среда|27 авг 2025|09:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе готовят в социальные няни 39 человек

Печать
Telegram

В Пензенской области расширится штат службы «Социальная няня». Проект стартовал 1 июля, 6 квалифицированных специалистов уже выезжают к родителям. Еще

39 человек сейчас проходят переподготовку в Институте регионального развития.

С 1 сентября ряды социальных нянь пополнят еще 19 выпускниц с дошкольным образованием, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Няни - квалифицированные специалисты, которые обеспечивают качественный присмотр за детьми. В обязанности женщин входят прогулка, проведение гигиенических и режимных процедур (умывание, кормление, подготовка ко сну), организация игр дома и на свежем воздухе, помощь в приеме лекарственных препаратов.

«Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа оказания услуги. Мы надеемся, что социальные няни станут очень хорошими помощниками, позволяя мамам решать неотложные вопросы, не беспокоясь о благополучии своих малышей. Услуга является бесплатной», - отметили в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Социальная няня поможет с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Право на ее услуги имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

На первом этапе проект реализуют в Заречном и Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем практику намерены распространить на весь регион.

Заявку на предоставление услуг службы можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8-8412-20-08-08.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте