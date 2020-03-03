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Общество | Виновник травмирования ребенка на горке в Засечном отделался штрафом

03.03.2020|09:30
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Суд оштрафовал должностное лицо, виновное в том, что ребенок получил серьезную травму.

Инцидент произошел днем 16 мая 2019 года. Пятилетний мальчик катался с горки около дома на Радужной улице в селе Засечном Пензенского района. При спуске ребенка полотно обвалилось под ним, и малыш получил компрессионный перелом поясничного позвонка.

Ребенка незамедлительно доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило виновника травмирования ребенка. Им оказался директор организации, которая занимается досугом детей. Он не проводил ежедневный визуальный осмотр детского игрового комплекса, а конструкции не обследовались на предмет износа, устойчивости, нарушения целостности, наличия всех деталей крепления.

«Директор организации полностью возместил потерпевшим вред, причиненный совершенным преступлением. Во время следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Суд удовлетворил ходатайство и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|03.03.2020 09:44|

Как происшествие , так село Засечное сразу

Гость|03.03.2020 09:52|

Да ладно? Неужто город развлечений оштрафовали?

Имя: Гость
Комментарий:

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