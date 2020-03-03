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Общество | В мэрии Пензы назвали улицы, которые отремонтируют первыми

03.03.2020|11:55
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В администрации Пензы проанализировали жалобы горожан на аварийные участки дорог. Сообщать о наиболее проблемных местах мэр Андрей Лузгин призвал людей 1 марта.

3-го числа на совещании в органе местного самоуправления уточнили, что с тех пор в социальных сетях и на почту департамента ЖКХ поступило около 40 сообщений с указанием улиц и фотофиксацией дефектов.

Больше всего жалоб поступило на проспект Строителей.

«Проспект, как и ряд других проблемных участков, в этом году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По таким объектам есть договоренность с подрядными организациями, которые выиграли торги: после запуска своих асфальтобетонных заводов они сделают ямочный ремонт законтрактованных объектов и в апреле-мае приступят к их полноценному ремонту», - рассказал заммэра Денис Леонтьев.

МУП «Пензадормост» планирует запустить асфальтобетонный завод уже 4 марта. Это позволит латать ямы горячей смесью.

«В первую очередь бригады выйдут на улицы Чаадаева, Новоселов, дорогу в микрорайон Заря», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|03.03.2020 12:19|

МУП «Пензадормост» планирует запустить асфальтобетонный завод уже 4 марта. Это позволит латать ямы горячей смесью

.....один будет в лужи кидать с машины лопатой, второй прихлопывать по нему....

Сейчас щебнем засыпают, которого хватает на 10мин. Все дороги в городе в щебенке, на каждой улице.....

Одни сколы на автомобиле, лобовое треснуло уже....

куда идти жаловаться....

Гость|03.03.2020 12:30|

да кстате адрес куда заявления подавать от таких ремонтов где? Товарищи вы с этим щебнем себе щель засыпьте. На вас в суд надо подавать за ремонт платить надо

Гость|03.03.2020 12:32|

пензадормост-надо дать благодарность.это благодаря ему дороги развалились.они их не чистят ,а только сыпят и спят соль. потом вода мороз кирдык.дорога не терпит года........

Гость|03.03.2020 12:35|

Даааа.. "Безопасных и качественных" дорог хватает от силы на два года. Разметки на них на 3- 4 месяца. Вот это распил!!! да еще бордюрчики добавить..

Гость|03.03.2020 12:46|

Гость писал(a):

МУП «Пензадормост» планирует запустить асфальтобетонный завод уже 4 марта. Это позволит латать ямы горячей смесью

.....один будет в лужи кидать с машины лопатой, второй прихлопывать по нему....

Сейчас щебнем засыпают, которого хватает на 10мин. Все дороги в городе в щебенке, на каждой улице.....

Одни сколы на автомобиле, лобовое треснуло уже....

куда идти жаловаться....

Это нанотехнологии 21-го века, называется щебеночное исполнение дорожного полотна

Гость|03.03.2020 13:24|

Халтура и брак повсеместно!!!

Гость|03.03.2020 13:33|

Неужели Безопасным и качественным дорогам хана?

Имя: Гость
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