03.03.2020 | 11:55

В администрации Пензы проанализировали жалобы горожан на аварийные участки дорог. Сообщать о наиболее проблемных местах мэр Андрей Лузгин призвал людей 1 марта.

3-го числа на совещании в органе местного самоуправления уточнили, что с тех пор в социальных сетях и на почту департамента ЖКХ поступило около 40 сообщений с указанием улиц и фотофиксацией дефектов.

Больше всего жалоб поступило на проспект Строителей.

«Проспект, как и ряд других проблемных участков, в этом году вошел в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По таким объектам есть договоренность с подрядными организациями, которые выиграли торги: после запуска своих асфальтобетонных заводов они сделают ямочный ремонт законтрактованных объектов и в апреле-мае приступят к их полноценному ремонту», - рассказал заммэра Денис Леонтьев.

МУП «Пензадормост» планирует запустить асфальтобетонный завод уже 4 марта. Это позволит латать ямы горячей смесью.

«В первую очередь бригады выйдут на улицы Чаадаева, Новоселов, дорогу в микрорайон Заря», - уточнили в пресс-службе мэрии.