01.03.2020 | 12:17

Пензенцам предложили жаловаться на аварийные участки улиц областного центра в департамент ЖКХ. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Зимний период завершается. Из-за таяния снега и температурных колебаний на дорогах появляются ямы и трещины. Сообщаете о наиболее проблемных участках, будем устранять», - отметил мэр Андрей Лузгин.

Горожане могут прислать сообщение, фото- и видеоматериалы на электронную почту департамента ЖКХ departament_gkh@mail.ru, или же написать в аккаунты мэрии в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/public173736993), Instagram (@administration_penza), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/54494337040455).

Состояние многих дорог в Пензе вызывает недовольство автомобилистов. Они регулярно делятся в социальных сетях фото и видео покореженных и пробитых колес, превратившихся в полосу препятствия улиц. Опасные ямы скрывает вода, а ремонт результата не дает.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящее время дорожники заняты устранением дефектов на дороге от улицы Кольцова до Новозападного кладбища, на Чаадаева, дороге-дублере, улице Пушкина, проспекте Строителей и трассе между поселками Заря и Нефтяник.

Для латания ям специалисты используют асфальтовую крошку и литой асфальт, позволяющие осуществлять ремонт покрытия при низких температурах.

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