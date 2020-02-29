Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Общество | На праздновании Масленицы в селе Радищево губернатор испек блины

29.02.2020|15:20
Печать

В субботу, 29 февраля, в селе Радищево в Кузнецком районе проходит празднование Масленицы. Музей Александра Радищева подготовил большую программу из хоровода, катания на санях и с горки, интерактивных игр, театрализованного представления.

Гостей ждали всевозможные блюда: уха, плов, каша, шашлык. Но главным кулинарным героем дня, безусловно, стал блин - символ солнца и наступающей весны.

На праздник приехал после открытия лыжной эстафеты в Кузнецке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Судя по фотографиям, которые он выложил в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, глава региона не только отведал местных блинов, но и сам, надев фартук и вооружившись деревянной веселкой, их напек.

«С Масленицей! Блины - это так вкусно! Я люблю, а вы?» - подписал он фото.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 15:35|

ГОНЩИК ещё и блины печёт? На все руки мастер.

Гость|29.02.2020 15:38|

А на гармошке сыграл?

Гость|29.02.2020 15:41|

Масленица у нас 22 марта.Вы не образованный,если не знаете истории этих,основных для славян праздников.Причём здесь поповские желания и этот языческий праздник в честь равноденствия?Как получилось так,что масленницу проводят по каким то другим датам?

Гость|29.02.2020 15:41|

Плов, шашлык - истинно труъ-православные яства

Гость|29.02.2020 15:48|

В руки насрать за масленицу не вовремя.

Гость|29.02.2020 15:48|

«С Масленицей! Блины - это так вкусно! Я люблю, а вы?» - подписал он фото.

Блины на лопате?

Гость|29.02.2020 15:48|

Да, делами и некогда заниматься. То гонки, то хоккей. Вот и воспитали поколение охранников-спорсменов-патриотов, с удовольствием жующих пальмовое масло и в мозгах: кто, если не путен

Гость|29.02.2020 15:50|

И народ еще на фото лыбится, хотя до пенсии не доживет. Бараны.

Гость|29.02.2020 15:59|

Он работать когда-нибудь будет, этот клоун?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте