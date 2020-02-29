29.02.2020 | 15:20

В субботу, 29 февраля, в селе Радищево в Кузнецком районе проходит празднование Масленицы. Музей Александра Радищева подготовил большую программу из хоровода, катания на санях и с горки, интерактивных игр, театрализованного представления.

Гостей ждали всевозможные блюда: уха, плов, каша, шашлык. Но главным кулинарным героем дня, безусловно, стал блин - символ солнца и наступающей весны.

На праздник приехал после открытия лыжной эстафеты в Кузнецке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Судя по фотографиям, которые он выложил в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, глава региона не только отведал местных блинов, но и сам, надев фартук и вооружившись деревянной веселкой, их напек.

«С Масленицей! Блины - это так вкусно! Я люблю, а вы?» - подписал он фото.

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