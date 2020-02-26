26.02.2020 | 11:59

В среду, 26 февраля, губернатор Иван Белозерцев проверил ход ремонта хирургического корпуса областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

На реконструкцию здание 1974 года постройки закрыли летом 2019-го. Стоимость работ составит 570 млн рублей, выделяемых из федерального бюджета.

В обновленном корпусе разместятся отделения травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, экстренной хирургии, операционные, реанимация. Строители расширят два отделения: приемное и функциональной диагностики.

«Большое внимание уделено комфортному пребыванию как юных пациентов, так и родителей. После ремонта палаты будут на 2-3 человека», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По словам главного врача, укомплектованность кадрами составляет 75%. Больнице нужны детские хирурги и реаниматологи.

«Проработайте вопрос не только финансовой поддержки специалистов, но и обеспечения врачей жильем в областном центре», - поручил глава региона.

В настоящий момент ремонтные работы подходят к концу. Сдать корпус и начать прием пациентов планируют в конце марта.

Затем специалисты приступят ко второму этапу реконструкции. Им предстоит отремонтировать акушерский корпус, где будут располагаться отделения педиатрического профиля, ревматология, эндокринология, а также сделать теплый переход в здание хирургического корпуса.

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