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Общество | В Пензе ремонт хирургического корпуса детской больницы подходит к концу

26.02.2020|11:59
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В среду, 26 февраля, губернатор Иван Белозерцев проверил ход ремонта хирургического корпуса областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

На реконструкцию здание 1974 года постройки закрыли летом 2019-го. Стоимость работ составит 570 млн рублей, выделяемых из федерального бюджета.

В обновленном корпусе разместятся отделения травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, экстренной хирургии, операционные, реанимация. Строители расширят два отделения: приемное и функциональной диагностики.

«Большое внимание уделено комфортному пребыванию как юных пациентов, так и родителей. После ремонта палаты будут на 2-3 человека», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По словам главного врача, укомплектованность кадрами составляет 75%. Больнице нужны детские хирурги и реаниматологи.

«Проработайте вопрос не только финансовой поддержки специалистов, но и обеспечения врачей жильем в областном центре», - поручил глава региона.

В настоящий момент ремонтные работы подходят к концу. Сдать корпус и начать прием пациентов планируют в конце марта.

Затем специалисты приступят ко второму этапу реконструкции. Им предстоит отремонтировать акушерский корпус, где будут располагаться отделения педиатрического профиля, ревматология, эндокринология, а также сделать теплый переход в здание хирургического корпуса.

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Гость|26.02.2020 12:10|

А что с новым онкологическим корпусом? КОГДА?

Гость|26.02.2020 12:23|

Гость писал(a):

А что с новым онкологическим корпусом? КОГДА?
Когда Иван посетит, в рамках предвыборного пиара, тогда и скажут когда.

Гость|26.02.2020 12:32|

Гонщик уже забыл наверно.

Гость|26.02.2020 13:13|

а кто же там работать будет? все нормальные врачи в частные клиники ушли. детская хирургия в области напрочь похерена чинушами из местного минздрава.

Имя: Гость
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