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Общество | В Пензе хирургический корпус детской больницы сдадут в марте 2020 года

07.08.2019|16:29
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Уже в начале весны 2020 года хирургический корпус областной детской больницы будет сдан и вскоре сможет принять первых посетителей - так говорят строители. Реконструкция идет полным ходом. Ее ждали долго.

«Хирургия находилась в приспособленных помещениях, в тесных, не было современных операционных с ламинарными потоками воздуха. Что было построено - то было построено более 30-40 лет назад, это латалось, но не было такой прекрасной реконструкции, которая происходит в настоящее время», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В областной детской больнице после проведения ремонта станет больше места. Освободилось одно из зданий, где раньше был роддом, закрытый после появления перинатального центра. После реконструкции строение превратится в педиатрический корпус. С главным его соединит теплый переход - он появится в следующем году, это будет уже второй этап работ.

Пока к тому, как они идут, у губернатора претензий нет.

«В марте следующего года мы открываем. До 1 марта», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

время до открытия есть, но уже пора думать, кто будет трудиться в обновленном корпусе.

«Куда-то надо направить хирургов на повышение уровня квалификации по работе уже на новом оборудовании, которое мы приобретем, закупим», - пояснил Иван Белозерцев.

На реконструкцию учреждения здравоохранения выделяется больше 570 миллионов рублей. После проведения работ детская больница будет соответствовать всем современным требованиям, а лечиться там станет комфортнее. Полностью сдать объект планируют до конца 2020 года.

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