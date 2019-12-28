В субботу, 28 декабря, с 15:00 до 17:00 на площади Ленина в Пензе пройдет массовый спортивный праздник.
Все желающие смогут помериться силами в гиревом спорте и армрестлинге. Для тех, кто хочет проверить свою меткость, организуют состязания по стрельбе из электронного оружия и дартсу. Также на площади пройдет апробация комплекса ГТО.
«Наиболее активные участники будут поощрены сладкими подарками», - пообещали в пресс-службе администрации Пензы.
Также на площади Ленина работает домик Деда Мороза, наряжена елка, сияют 20 светодиодных елочек, установлены горки. 31 декабря в 23:00 здесь начнутся праздничные гулянья, которые продолжатся до 3:00 1 января.
Не время для гирь и каната, не время, летом такие соревнования надо проводить. Чтоб с голым торсом, тело дышит, энергии больше в организме и результат совсем другой, нежеле зимой. В куртках и тулупах не с руки.