28.12.2019 | 09:32

В субботу, 28 декабря, с 15:00 до 17:00 на площади Ленина в Пензе пройдет массовый спортивный праздник.

Все желающие смогут помериться силами в гиревом спорте и армрестлинге. Для тех, кто хочет проверить свою меткость, организуют состязания по стрельбе из электронного оружия и дартсу. Также на площади пройдет апробация комплекса ГТО.

«Наиболее активные участники будут поощрены сладкими подарками», - пообещали в пресс-службе администрации Пензы.

Также на площади Ленина работает домик Деда Мороза, наряжена елка, сияют 20 светодиодных елочек, установлены горки. 31 декабря в 23:00 здесь начнутся праздничные гулянья, которые продолжатся до 3:00 1 января.