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Общество | На площади Ленина пензенцев ждут гири и электронное оружие

28.12.2019|09:32
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В субботу, 28 декабря, с 15:00 до 17:00 на площади Ленина в Пензе пройдет массовый спортивный праздник.

Все желающие смогут помериться силами в гиревом спорте и армрестлинге. Для тех, кто хочет проверить свою меткость, организуют состязания по стрельбе из электронного оружия и дартсу. Также на площади пройдет апробация комплекса ГТО.

«Наиболее активные участники будут поощрены сладкими подарками», - пообещали в пресс-службе администрации Пензы.

Также на площади Ленина работает домик Деда Мороза, наряжена елка, сияют 20 светодиодных елочек, установлены горки. 31 декабря в 23:00 здесь начнутся праздничные гулянья, которые продолжатся до 3:00 1 января.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|28.12.2019 10:00|

Не время для гирь и каната, не время, летом такие соревнования надо проводить. Чтоб с голым торсом, тело дышит, энергии больше в организме и результат совсем другой, нежеле зимой. В куртках и тулупах не с руки.

Гость|28.12.2019 10:07|

Гость писал(a):

В куртках и тулупах не с руки.
Они сами этим никогда не занимались и им всё равно,когда проводить такие соревнования.

Гость|28.12.2019 10:18|

Вот именно , организаторы люди далёкие от спорта, впрочем у нас везде так. Умеют только шашкой махать, давай! и всё, что давай, сам не знает.

Гость|28.12.2019 10:22|

Губернатор тряхнет сединой, двух пудовкой играть будет, порадует горожан...

Гость|28.12.2019 10:28|

На канат мэрию, там ребята молодые,кровь с молоком, пусть соревнуются между отделами.

Гость|28.12.2019 10:31|

Я вздрогнула.

Гость|28.12.2019 10:33|

А соревнования будут спермовыстрел?

Гость|28.12.2019 10:51|

Гость писал(a):

Они сами этим никогда не занимались и им всё равно,когда проводить такие соревнования.
Гость писал(a):
Гость|28.12.2019 10:18|

Вот именно , организаторы люди далёкие от спорта, впрочем у нас везде так. Умеют только шашкой махать, давай! и всё, что давай, сам не знает.

Ну, даааа... Всё для вас, всё для вас хол...холошие чилавеки... Испанское солнышко нееежное...

Гость|28.12.2019 11:02|

А сто автобусов где карабли планетарий танк остановки с подогревом?

Гость|28.12.2019 11:07|

penzainform.ru писал(a):

организуют состязания по стрельбе из электронного оружия
Забава,не более . Даже у 22.LR есть отдача,стрелять надо из нормального оружия .

Имя: Гость
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