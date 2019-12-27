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Общество | В Новый год лучший певец караоке на площади Ленина получит телевизор

27.12.2019|13:33
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Во вторник, 31 декабря, новогодние гулянья на площади Ленина в Пензе начнутся в 23:00 и продлятся до 3:00 1 января.

В эту ночь на площади пройдет караоке-конкурс на лучшую новогоднюю песню среди жителей города.

«Поступило много заявок, жюри выбрало лучших из лучших. Победители выступят на новогодней сцене. Путем зрительского голосования между ними будет разыгран главный приз - телевизор», - рассказала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Также для пензенцев и гостей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы.

«Сейчас на площади Ленина работает домик Деда Мороза. Праздничное настроение создают главная елка, 20 светодиодных елочек, новые горки. 30 декабря здесь начнется установка большого экрана для трансляции новогодних гуляний», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|27.12.2019 14:08|

Радиолу бы ещё разыграли.

Гость|27.12.2019 14:26|

penzainform.ru писал(a):

главный приз - телевизор»
Ламповый, кружевами прикрытый, что у Фейгиной на даче стоял?

Гость|27.12.2019 15:12|

penzainform.ru писал(a):

будет разыгран главный приз - телевизор
Зомбоящиком бесплатно должны обеспечить всех.

Гость|27.12.2019 15:19|

"Господин Президент, в преддверии светлого праздника Нового года хочется сказать - мы устали. Ваша персона ассоциируется с обнищанием, ограничением прав и свобод нас, граждан РФ, бесконечной ложью, безмерным воровством, и безнаканностью членов установленной Вами вертикали власти", - сказано в тексте петиции на сайте change.org

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