27.12.2019 | 13:33

Во вторник, 31 декабря, новогодние гулянья на площади Ленина в Пензе начнутся в 23:00 и продлятся до 3:00 1 января.

В эту ночь на площади пройдет караоке-конкурс на лучшую новогоднюю песню среди жителей города.

«Поступило много заявок, жюри выбрало лучших из лучших. Победители выступят на новогодней сцене. Путем зрительского голосования между ними будет разыгран главный приз - телевизор», - рассказала начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Также для пензенцев и гостей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы.

«Сейчас на площади Ленина работает домик Деда Мороза. Праздничное настроение создают главная елка, 20 светодиодных елочек, новые горки. 30 декабря здесь начнется установка большого экрана для трансляции новогодних гуляний», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.