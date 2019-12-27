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Общество | В Заречном подорожает проезд на городском транспорте

27.12.2019|15:52
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С 1 января в Заречном увеличится стоимость проезда в автобусах. Такое решение приняли депутаты собрания представителей на последней в этом году сессии, состоявшейся 25 декабря.

«Стоимость проезда в автобусах МП «Автотранс» по Заречному составит 18 рублей, от Заречного до Пензы (от Пензы до Заречного) - 42 рубля. Изменится и стоимость месячных проездных абонементов», - сообщается на сайте администрации города.

Ранее в мэрии напоминали, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднималась в апреле 2018 года.

Сейчас проезд по Заречному стоит 15 рублей. Стоимость поездки из закрытого города в Пензу - 36 рублей, от КПП - 24 рубля.

В областном центре с 8 июля подорожал проезд в общественном транспорте на большинстве городских маршрутов. В автобусах большой вместимости цена билета поднялась с 21 до 23 рублей, в микроавтобусах - с 23 до 27 рублей. В течение трех месяцев повысилась стоимость поездки еще на нескольких маршрутах.

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Гость|27.12.2019 16:23|

дорого-буду-ходить-пешком

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