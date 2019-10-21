21.10.2019 | 14:57

С 1 января 2020 года в Заречном вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Такое решение приняли депутаты собрания представителей на сессии, состоявшейся 18 октября.

Сейчас цена поездки составляет 15 рублей для взрослых пассажиров и 7 - для студентов и школьников. С наступлением нового года она станет соответственно 18 и 10 рублей.

«Последний раз стоимость проезда в Заречном поднималась в апреле 2018 года», - сообщили в пресс-службе администрации закрытого города.

В Пензе с 8 июля подорожал проезд в общественном транспорте на большинстве городских маршрутов. В автобусах большой вместимости цена билета поднялась с 21 до 23 рублей, в микроавтобусах - с 23 до 27 рублей. В течение трех месяцев повысилась стоимость поездки еще по нескольким маршрутам.