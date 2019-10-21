Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|16:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.29  |  $  63.88

Общество | В Заречном проезд на городских автобусах подорожает на 3 рубля

21.10.2019|14:57
Печать

С 1 января 2020 года в Заречном вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Такое решение приняли депутаты собрания представителей на сессии, состоявшейся 18 октября.

Сейчас цена поездки составляет 15 рублей для взрослых пассажиров и 7 - для студентов и школьников. С наступлением нового года она станет соответственно 18 и 10 рублей.

«Последний раз стоимость проезда в Заречном поднималась в апреле 2018 года», - сообщили в пресс-службе администрации закрытого города.

В Пензе с 8 июля подорожал проезд в общественном транспорте на большинстве городских маршрутов. В автобусах большой вместимости цена билета поднялась с 21 до 23 рублей, в микроавтобусах - с 23 до 27 рублей. В течение трех месяцев повысилась стоимость поездки еще по нескольким маршрутам.

0
0
0
0
 
Гость|21.10.2019 15:17|

Так их лосей, так их!

Гость|21.10.2019 15:27|

И ворота заворите, чтобы катались по Заречному за 18 рублей.

Гость|21.10.2019 15:31|

Гость писал(a):

Так их лосей, так их!
Какие пензяки злые! Животных не любят совсем.

Гость|21.10.2019 15:44|

50 рублей нормальная цена !

Гость|21.10.2019 16:03|

Пидоры эти депутаты их народ выбирал а они народу цены подняля.Мрази конченные.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!