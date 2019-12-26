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Общество | В «Квартале Луи» устроили праздник для представителей СМИ

26.12.2019|16:42
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В «Квартал Луи» представители телерадиокомпаний, газет, информационных агентств приехали не для того, чтобы осветить новый проект.

Корреспонденты, ведущие программ, авторы статей стали участниками торжества. Их благодарили за работу по привлечению общественного вниманию к жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Поводов для дальнейших сюжетов, обещают организаторы, будет немало.

«Этот год был очень знаковым и важным для нас, лучшим из всех предыдущих, но, я уверена, не лучшим из всех последующих», - отметила руководитель АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В благодарность молодые люди подготовили праздничную программу - новогоднюю сказку и творческие номера.

Поздравили молодых людей с новогодним праздником и представители власти. У них были свои подарки.

«Сейчас молодой человек так замечательно пел, и мы уже обсудили с Марией Алексеевной: у нас есть две студии в музыкальных школах города, я думаю, что мы запишем. Это будет замечательный проект - хорошая работа, хороший клип, потому что голос прекрасный. У этого артиста однозначно есть будущее», - сообщил начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

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Гость|26.12.2019 19:14|

Зачем показываете Фейгину крупным планом?

Имя: Гость
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