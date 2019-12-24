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Общество | В Пензе открылась горячая линия по вопросам занятости

24.12.2019|17:25
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Начала работу горячая линия по вопросам занятости. Этот телефон теперь самый популярный в здании прокуратуры области. Он принимает жалобы обделенных и обиженных трудящихся.

Задача прокуроров - принять звонок и провести расследование. Большинство жалоб касаются использования работодателями «конвертных» схем либо задержки выплат. Такие случаи в области не единичны. В 2018 году сотрудники Еланского племенного завода требовали от директора пять миллионов рублей.

«При подтверждении факта нарушения трудового законодательства в части, допустим, невыплаты заработной платы прокурор решает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», - пояснил старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Ринат Аджигитов.

Если же задержка составляет больше двух месяцев, материалы передают в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Правонарушителям может грозить штраф от 120 тысяч рублей и лишение свободы от двух до пяти лет.

Пожаловаться или задать свой вопрос можно по телефонам: 32-90-56, 32-93-29. Горячая линия работает 24 и 25 декабря.

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