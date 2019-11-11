Директор племенного завода «Еланский» заплатит за то, что вовремя не отдавал деньги своим сотрудникам.
От действий руководителя открытого акционерного общества пострадали 65 человек. Долги перед ними копились с октября 2018 года по март 2019-го и составили более трех миллионов рублей. При этом средства предприятия расходовались на хозяйственные нужды. Прошлой зимой работники обратились на 11 канал, чуть позже - в региональное управление СКР.
«В октябре мы еще работали, нам выдавали за те месяцы в ноябре, а уже потом задолженности бросили выдавать», - рассказал сотрудник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ларин.
Людям нечем было оплачивать даже коммунальные услуги.
В отношении директора племенного завода «Еланский» весной возбудили уголовное дело. В результате задолженность по зарплате перед сотрудниками была погашена полностью.
Стало известно, какое наказание понесет виновник.
«В ходе следствия от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом данное ходатайство удовлетворено. Принято решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа в размере 100 000 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Решение еще не вступило в законную силу.