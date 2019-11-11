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Общество | Директор завода «Еланский» заплатит 100 000 рублей штрафа

11.11.2019|16:06
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Директор племенного завода «Еланский» заплатит за то, что вовремя не отдавал деньги своим сотрудникам.

От действий руководителя открытого акционерного общества пострадали 65 человек. Долги перед ними копились с октября 2018 года по март 2019-го и составили более трех миллионов рублей. При этом средства предприятия расходовались на хозяйственные нужды. Прошлой зимой работники обратились на 11 канал, чуть позже - в региональное управление СКР.

«В октябре мы еще работали, нам выдавали за те месяцы в ноябре, а уже потом задолженности бросили выдавать», - рассказал сотрудник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ларин.

Людям нечем было оплачивать даже коммунальные услуги.

В отношении директора племенного завода «Еланский» весной возбудили уголовное дело. В результате задолженность по зарплате перед сотрудниками была погашена полностью.

Стало известно, какое наказание понесет виновник.

«В ходе следствия от обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом данное ходатайство удовлетворено. Принято решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа в размере 100 000 рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Решение еще не вступило в законную силу.

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