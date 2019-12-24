Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 дек 2019|09:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  62.57

Общество | Пензенцы смогут нести вахту у монумента на проспекте Победы

24.12.2019|09:23
Печать

Всем желающим жителям области предложат нести вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Соответствующую идею высказал губернатор Иван Белозерцев на встрече с ветеранским активом, состоявшейся в понедельник, 23 декабря.

«У меня есть желание, чтобы на посту номер 1 могли нести вахту не только школьники. Мне кажется, будет здорово, если и взрослые по зову сердца смогут отдать у Вечного огня дань уважения павшим воинам», - пояснил глава региона. Его слова приводит пресс-служба пензенского правительства.

Белозерцев признался, что и сам хотел бы прийти туда с внуками, чтобы вспомнить погибших на Великой Отечественной родственников.

«Думаю, это будет важным для многих пензенцев, это история многих семей и история государства российского, которая объединяет наше общество», - поделился губернатор.

Он также отметил, что в 2020-м, объявленном Годом памяти и славы, в Пензенской области пройдет немало мемориальных мероприятий.

«Планов много, но самое главное - это внимание к ветеранам Великой Отечественной, участникам трудового фронта, детям войны. Чтобы был отклик по всем их обращениям, чтобы они получали необходимое им лечение и социальное обслуживание, чтобы ни один человек не чувствовал себя забытым и покинутым», - подчеркнул Белозерцев.

0
0
0
0
 
Гость|24.12.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

Всем желающим жителям области предложат нести вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
Вы это серьёзно?

А Стелу Героям ВОВ и Трудана Советской площади почему "запустили"?

Гость|24.12.2019 09:46|

penzainform.ru писал(a):

Белозерцев признался, что и сам хотел бы прийти туда с внуками, чтобы вспомнить погибших на Великой Отечественной родственников.
Ну и кто мешает? Вспоминай, неси вахту памяти. Или тебе об этом раструбить надо, шоу устроить? Показать какой ты патриотичный?

Гость|24.12.2019 09:51|

А сам что не построишь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте