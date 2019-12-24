24.12.2019 | 09:23

Всем желающим жителям области предложат нести вахту памяти у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев. Соответствующую идею высказал губернатор Иван Белозерцев на встрече с ветеранским активом, состоявшейся в понедельник, 23 декабря.

«У меня есть желание, чтобы на посту номер 1 могли нести вахту не только школьники. Мне кажется, будет здорово, если и взрослые по зову сердца смогут отдать у Вечного огня дань уважения павшим воинам», - пояснил глава региона. Его слова приводит пресс-служба пензенского правительства.

Белозерцев признался, что и сам хотел бы прийти туда с внуками, чтобы вспомнить погибших на Великой Отечественной родственников.

«Думаю, это будет важным для многих пензенцев, это история многих семей и история государства российского, которая объединяет наше общество», - поделился губернатор.

Он также отметил, что в 2020-м, объявленном Годом памяти и славы, в Пензенской области пройдет немало мемориальных мероприятий.

«Планов много, но самое главное - это внимание к ветеранам Великой Отечественной, участникам трудового фронта, детям войны. Чтобы был отклик по всем их обращениям, чтобы они получали необходимое им лечение и социальное обслуживание, чтобы ни один человек не чувствовал себя забытым и покинутым», - подчеркнул Белозерцев.