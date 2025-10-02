История Пензы: Памятник семье с «героями из фильмов ужасов» преобразился

02.10.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В одном из дворов на улице Володарского в тени старых деревьев притаился необычный монумент - памятник семье. Между прочим, он единственный в Пензе.

Его установили в 50-х годах прошлого века. Тогда нижняя часть улицы Володарского кардинально перестраивалась, и как знак новой, лучшей жизни и политической «оттепели» поставили скульптурный портрет отца и матери с ребенком на руках. Группа стала символом улицы Володарского.

Официально композиция не значилась на балансе города как монумент, по документам это была обычная дворовая инсталляция. Наверное, из-за этого через несколько десятилетий памятник пришел в удручающее состояние.

В конце 80-х годов прошлого века от него пластами отваливались куски. Постепенно оплывали и лица. К началу 2000-х фигуры были похожи на персонажей фильмов ужасов.

Новую жизнь в скульптуру вдохнули сотрудники детской художественной школы № 3. Они отремонтировали монумент, заново покрасили, восстановили лица и часть руки, отвалившуюся у мужчины. Памятник снова, что называется, «заиграл».

На баланс города его приняли в середине 2000-х. Сейчас за ним следят и поддерживают в хорошем состоянии.