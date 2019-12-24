24.12.2019 | 13:29

На сайте Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы советы заведующего диспансерным отделением областной наркологической больницы Ильи Лана, касающиеся празднования Нового года и отдыха в последующие дни.

В первую очередь нарколог рекомендует садиться за стол 31 декабря не ранее 23:00, а никак не начинать провожать старый год заранее. Следует тщательно озаботиться качеством алкоголя, так как в праздничные дни активизируются торговцы фальсифицированным спиртным. Кроме того, не стоит смешивать напитки разной крепости.

Главный совет врача - не употреблять алкоголь совсем. Однако выполнить его многим затруднительно, поэтому Илья Лан рекомендует «не перебарщивать».

«100-150 граммов водки - не смертельная доза под новогоднее веселье, а вот все, что больше, приведет к утренним неприятностям. Употребление алкоголя должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи с ограничением жирного и острого. Иначе холецисто-панкреатита не избежать, а это - праздники в хирургическом отделении под лозунгом: «Холод, голод и покой!» - предупреждает Лан.

После бурной новогодней ночи лучшим средством прийти в себя станет сон. Утренняя жажда, головная боль, тошнота, разбитость - симптомы алкогольной интоксикации. Чтобы как можно скорее восстановить объем жидкости и баланс электролитов в организме, следует использовать отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральную воду, рассол от соленых (но не маринованных) овощей.

Сорбенты позволят вывести токсины из организма, ферменты поджелудочной железы уменьшат нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную железу, препараты янтарной кислоты, если принять их до застолья, снизят интенсивность опьянения и помогут организму восстановиться.

Чтобы впоследствии избежать алкогольной зависимости, лучше заранее распланировать праздничные дни. Желательно, чтобы в программу входили доступные варианты активного отдыха: лыжные прогулки, катание на коньках, тюбинг, игра в снежки, а также посещение спа-салона и другие развлечения, исключающие спиртное.