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Общество | Пензенцам рассказали, как правильно употреблять спиртное в праздники

24.12.2019|13:29
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На сайте Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы советы заведующего диспансерным отделением областной наркологической больницы Ильи Лана, касающиеся празднования Нового года и отдыха в последующие дни.

В первую очередь нарколог рекомендует садиться за стол 31 декабря не ранее 23:00, а никак не начинать провожать старый год заранее. Следует тщательно озаботиться качеством алкоголя, так как в праздничные дни активизируются торговцы фальсифицированным спиртным. Кроме того, не стоит смешивать напитки разной крепости.

Главный совет врача - не употреблять алкоголь совсем. Однако выполнить его многим затруднительно, поэтому Илья Лан рекомендует «не перебарщивать».

«100-150 граммов водки - не смертельная доза под новогоднее веселье, а вот все, что больше, приведет к утренним неприятностям. Употребление алкоголя должно сопровождаться достаточным, но не излишним количеством пищи с ограничением жирного и острого. Иначе холецисто-панкреатита не избежать, а это - праздники в хирургическом отделении под лозунгом: «Холод, голод и покой!» - предупреждает Лан.

После бурной новогодней ночи лучшим средством прийти в себя станет сон. Утренняя жажда, головная боль, тошнота, разбитость - симптомы алкогольной интоксикации. Чтобы как можно скорее восстановить объем жидкости и баланс электролитов в организме, следует использовать отвар из сухофруктов, мятный или ромашковый чай, минеральную воду, рассол от соленых (но не маринованных) овощей.

Сорбенты позволят вывести токсины из организма, ферменты поджелудочной железы уменьшат нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную железу, препараты янтарной кислоты, если принять их до застолья, снизят интенсивность опьянения и помогут организму восстановиться.

Чтобы впоследствии избежать алкогольной зависимости, лучше заранее распланировать праздничные дни. Желательно, чтобы в программу входили доступные варианты активного отдыха: лыжные прогулки, катание на коньках, тюбинг, игра в снежки, а также посещение спа-салона и другие развлечения, исключающие спиртное.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|24.12.2019 13:50|

Вам лишь бы оппороться да нажраться как в последний раз,как с голодухи после войны,свиньи.

Гость|24.12.2019 13:52|

а я нажрусь

Гость|24.12.2019 14:02|

penzainform.ru писал(a):

Главный совет врача - не употреблять алкоголь совсем
Солидарен. Радуюсь жизни в процессе трезвого общения с родными и близкими. Алкояды для счастья не нужны.

Гость|24.12.2019 14:06|

Энтеросгелем закинулся,и ноу проблем.

Гость|24.12.2019 14:07|

penzainform.ru писал(a):

Главный совет врача - не употреблять алкоголь совсем. Однако выполнить его многим затруднительно
По какой причине затруднительно? Зависимость? Тогда в наркологию, а не за новогодний стол

Гость|24.12.2019 14:08|

Гость писал(a):

вас мочить начну
смотри сам не обмочись в процессе, болезный ты человек

Гость|24.12.2019 14:11|

Гость писал(a):

Солидарен. Радуюсь жизни в процессе трезвого общения с родными и близкими.
И кто тебя от алкоголя закодировал? Кузнец?

Гость|24.12.2019 14:14|

Гость писал(a):

кто тебя от алкоголя закодировал?
Никто не кодировал, всю жизнь трезвый, чего всем желаю ))

Гость|24.12.2019 14:15|

Гость писал(a):

. Радуюсь жизни в процессе трезвого общения с родными и близкими.
Ну проходили уже трезвые праздники, ещё раз на те же грабли, не надоело. Почему обязательно из крайности в крайность, что нормально не получается? Во всем главное не лишковать, как-то так, по-моему.

Гость|24.12.2019 14:15|

Гость писал(a):

Никто не кодировал, всю жизнь трезвый, чего всем желаю ))
Ох, чота ты темнишь...))) Точно без кузнеца обошлось? )))

Гость|24.12.2019 14:16|

Гость писал(a):

Никто не кодировал, всю жизнь трезвый, чего всем желаю ))
А как же вы селедку без водки кушать будете?

Гость|24.12.2019 14:19|

а чо не расскажут как правильно совершать половой акт

Гость|24.12.2019 14:21|

Главное - не забеременеть!

Имя: Гость
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