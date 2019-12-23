23.12.2019 | 12:44

В Приволжском федеральном округе наибольший рынок продажи нелегального алкоголя отмечен в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами муниципалитетов в понедельник, 23 декабря.

«В этом году мы провели около 700 проверок и выявили 38 точек, где обнаружили нарушения правил торговли алкоголем», - доложил зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

Губернатор акцентировал внимание на том, что главы районов должны продолжать работу на местах вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

«Много левого алкоголя. Без лицензии продавать алкоголь не имеет права никто», - констатировал он.

Он подчеркнул, что новогодние праздники - период, когда торговцы безакцизным и фальсифицированным спиртным особенно активны.