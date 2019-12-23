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Общество | В Пензенской области выявили 38 точек продажи левого алкоголя

23.12.2019|12:44
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В Приволжском федеральном округе наибольший рынок продажи нелегального алкоголя отмечен в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами муниципалитетов в понедельник, 23 декабря.

«В этом году мы провели около 700 проверок и выявили 38 точек, где обнаружили нарушения правил торговли алкоголем», - доложил зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

Губернатор акцентировал внимание на том, что главы районов должны продолжать работу на местах вместе с сотрудниками правоохранительных органов.

«Много левого алкоголя. Без лицензии продавать алкоголь не имеет права никто», - констатировал он.

Он подчеркнул, что новогодние праздники - период, когда торговцы безакцизным и фальсифицированным спиртным особенно активны.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.12.2019 13:07|

ЭТО КАТАСТРОФА. 1-2 ПОНЯТНО,НО 38 ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО.

Гость|23.12.2019 13:17|

Регион завален левым спиртом, контрафактным табаком, спайсами, снюсами ... Затом ментов и чиновников тысячями содержим.

Гость|23.12.2019 13:20|

penzainform.ru писал(a):

«Много левого алкоголя. Без лицензии продавать алкоголь не имеет права никто»
Так что покупайте и несите обратно продавцам,а я в дырочку буду подглядывать.

Гость|23.12.2019 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Много левого алкоголя
А что значит "левого" алкоголя? Значит есть еще и "правый"? Что за жаргон у вас, а, журналисты?

Гость|23.12.2019 13:25|

УУП Зябиров (Железнодорожный район г. Пензы), УУП Масенко (Колышлейский район) не принимают мер по пресечению торговли нелегальным алкоголем.

Гость|23.12.2019 13:29|

Пейте люди самогон и не парьтесь! А лучше вообще не пейте...

Гость|23.12.2019 13:45|

В любом магазине одна палёнка.

Гость|23.12.2019 13:56|

Огласите весь список, пжалста!

Гость|23.12.2019 13:59|

ресурсов форума не хватит

Гость|23.12.2019 14:00|

Проспект строителей 25 почему не выявили ? С обратной стороны здания забегаловка для алкашей .

Гость|23.12.2019 14:01|

penzainform.ru писал(a):

выявили 38 точек
Которые не поделились. Гость писал(a):
Проспект строителей 25 почему не выявили ?
Потому что поделились.

Имя: Гость
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