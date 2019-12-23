В Приволжском федеральном округе наибольший рынок продажи нелегального алкоголя отмечен в Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами муниципалитетов в понедельник, 23 декабря.
«В этом году мы провели около 700 проверок и выявили 38 точек, где обнаружили нарушения правил торговли алкоголем», - доложил зампред правительства Пензенской области - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.
Губернатор акцентировал внимание на том, что главы районов должны продолжать работу на местах вместе с сотрудниками правоохранительных органов.
«Много левого алкоголя. Без лицензии продавать алкоголь не имеет права никто», - констатировал он.
Он подчеркнул, что новогодние праздники - период, когда торговцы безакцизным и фальсифицированным спиртным особенно активны.
ЭТО КАТАСТРОФА. 1-2 ПОНЯТНО,НО 38 ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМНОГО.