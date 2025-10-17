Жительница Заречного ударила ножом мужчину, недовольного ужином

17.10.2025 | 08:00

В Заречном 53-летняя женщина не стерпела от своего сожителя упреков и оскорблений из-за отсутствия ужина и ударила его ножом.

Инцидент произошел в июле в квартире потерпевшего. Пара весь день распивала спиртное, и к вечеру мужчина, проголодавшись, отметил, что неплохо было бы поужинать.

Сожительница предложила ему перекусить тем, что найдется в холодильнике, но такой ответ возмутил хозяина дома. Он начал оскорблять женщину в нецензурной форме. Та не стала терпеть, схватила кухонный нож и дважды ударила обидчика в спину. Его здоровью был нанесен тяжкий вред.

В суде зареченка признала вину и сообщила, что раскаивается в содеянном. Потерпевший попросил не наказывать ее строго.

Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, рассказали в Зареченском городском суде.