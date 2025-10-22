Пензячка не поладила с коллегами и устроила дебош в баре

22.10.2025 | 08:48

В Пензе в ночь на среду, 22 октября, в бар, расположенный на улице Ульяновской, вызвали росгвардейцев. Все из-за 40-летней клиентки, начавшей вести себя агрессивно.

Нетрезвая женщина громко кричала, размахивала руками и нецензурно бранилась. Окружающие пытались ее успокоить, но пензячка не реагировала, продолжала сквернословить, бросаться на людей и мешать их отдыху.

Росгвардейцы утихомирили женщину. Во время беседы с ней выяснилось, что катализатором для такого поведения стали разногласия пензячки с коллегами.

«Дебоширку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее правоохранители задержали 19-летнего юношу и 18-летнюю девушку, которые чересчур громко выясняли отношения рядом с баром Меl на улице Ленина. Они использовали нецензурные выражения и мешали окружающим.