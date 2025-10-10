Сетевое издание|18+|Пятница|10 окт 2025|08:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

Ночную продажу алкоголя в ресторанах могут запретить

Печать
Telegram

Региональным властям захотели разрешить ограничивать время продажи алкоголя во всех заведениях общественного питания, включая рестораны. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 9 октября.

Авторы инициативы - депутаты из Чувашии. Они напомнили о законе, который был подписан Президентом РФ в феврале 2024 года и который наделил региональные власти полномочиями запрещать торговлю алкоголем в так называемых наливайках, расположенных в многоэтажках.

Однако подобные организации научились обходить введенную норму.

«Питейные заведения, уведомив Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о смене типа предприятия с «буфета» на «ресторан», продолжают реализовывать алкогольную продукцию в ночное время», - отмечается в пояснительной записке.

Поэтому законодатели предложили дать субъектам РФ право ограничивать время продажи алкоголя во всех точках общепита без исключения. Так жителям многоэтажек будут обеспечены тишина и покой в ночное время.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 1 марта 2026 года розничная продажа спиртного будет запрещена с 22:00 до 10:00. Соответствующие изменения местного закона в июне приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети