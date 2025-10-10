Ночную продажу алкоголя в ресторанах могут запретить

10.10.2025 | 08:18

Региональным властям захотели разрешить ограничивать время продажи алкоголя во всех заведениях общественного питания, включая рестораны. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в четверг, 9 октября.

Авторы инициативы - депутаты из Чувашии. Они напомнили о законе, который был подписан Президентом РФ в феврале 2024 года и который наделил региональные власти полномочиями запрещать торговлю алкоголем в так называемых наливайках, расположенных в многоэтажках.

Однако подобные организации научились обходить введенную норму.

«Питейные заведения, уведомив Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о смене типа предприятия с «буфета» на «ресторан», продолжают реализовывать алкогольную продукцию в ночное время», - отмечается в пояснительной записке.

Поэтому законодатели предложили дать субъектам РФ право ограничивать время продажи алкоголя во всех точках общепита без исключения. Так жителям многоэтажек будут обеспечены тишина и покой в ночное время.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 1 марта 2026 года розничная продажа спиртного будет запрещена с 22:00 до 10:00. Соответствующие изменения местного закона в июне приняли депутаты регионального Законодательного собрания.