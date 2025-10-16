Пензенец выпил водки у торгового центра и лишился машины

16.10.2025 | 19:43

53-летний пензенец лишился Renault Logan за нетрезвую езду. Ранним утром 18 июня этого года мужчина, которого уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде, выпил водки возле торгового центра на Красной Горке и как ни в чем не бывало сел за руль своей машины.

Тронувшись с места, водитель заметил сотрудников ГАИ поблизости, попытался уехать с парковки магазина, но не смог (помешало ограждение) и был задержан.

«Он согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в учреждении здравоохранения. По результатам исследования установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 0,660 мг/л», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензенец не признал вину. Он заявил, что приехал в магазин за продуктами, с собой у него была бутылка водки объемом 0,33 л. Он выпил спиртное за торговым центром и решил, что больше никуда не поедет. Потом сел в машину, завел двигатель, включил кондиционер и просто ждал жену.

Тем не менее вина мужчины была доказана. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года. Renault Logan конфисковали в доход государства.