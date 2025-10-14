Любителю пьяной езды из Заречного придется ходить пешком

14.10.2025 | 20:28

45-летний зареченец остался без машины из-за пристрастия к алкоголю. Во вторник, 14 октября, городской суд признал его виновным в преступлении.

В октябре прошлого года мужчину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Тогда ему назначили штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управлять транспортом на полтора года.

Несмотря на это, в июле 2025-го зареченец вновь сел за руль подшофе и был остановлен сотрудником ГАИ.

Результатом освидетельствования стал показатель 1,28 мг/л, что считается средней степенью алкогольного опьянения. Водитель не стал отпираться, признал вину и раскаялся.

На этот раз мужчину привлекли уже к уголовной ответственности. Его приговорили к 240 часам обязательных работ, садиться за руль ему запретили в течение двух с половиной лет. Машину конфисковали в собственность государства, сообщили в Зареченском городском суде.