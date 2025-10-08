Криминал

В Колышлейском районе 30-летняя женщина погибла из-за поджога

Двоюродные братья - 27-летний житель Пензы и 23-летний житель Мокшана - подожгли ворота гаража, чтобы напугать его владельца, а в результате погибла молодая женщина.

Вечером 17 июня 2024 года мужчины вместе употребляли алкоголь в Иссе, и один предложил другому поджечь дом родственника, с которым у него был конфликт.

Злоумышленники купили в Мокшане 10 литров бензина и на машине знакомого, который не знал об их планах, приехали в село Зеленовка Колышлейского района, к дому родственника. «Обнаружив свет в окне, они тем самым убедились в нахождении людей в жилище», - подчеркнула старший помощник прокурора области Елена Листарова.

23-летний мужчина облил бензином ворота гаража, пристроенного к дому, а 27-летний поджег горючее с помощью зажигалки. Когда вспыхнуло пламя, они скрылись с места преступления.

С гаража огонь распространился на жилые помещения. 30-летняя дочь хозяина не смогла выбраться из горящего дома и получила многочисленные ожоги лица, шеи, рук, туловища и дыхательных путей. Впоследствии она скончалась в областной больнице.

У 58-летней жены родственника диагностировали ожог рук, голеней, стоп, туловища. Эти травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Сам владелец дома не пострадал, так как успел выбраться на улицу.

Огонь уничтожил жилище и имущество потерпевших. Причиненный им ущерб был оценен в сумму более 976 000 рублей.

Во время следствия двоюродные братья признали вину в части совершения поджога гаража и заявили, что не имели умысла причинить вред здоровью людей или убить кого-то, а хотели лишь напугать родственника. Они выплатили потерпевшим 5 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Уголовное дело направлено в Пензенский областной суд.

Источник — фото СКР
