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Общество | В Пензе чиновники выйдут на скользкие улицы

23.12.2019|16:15
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«Ни у подъезда, ни на тротуарах не посыпано песком. Управляйки, чиновники, которые отвечают за благоустройство территории, ничего не хотят делать», - прочитал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Жалоба в адрес главы региона поступила от жителей Заводского района. На улицах Ударной, Кулибина, Циолковского пешеходы стараются удержаться на ногах на обледеневших тропинках и тротуарах.

«Забытый богом уголок. Наша администрация пусть немножечко подумает о стариках, здесь все старики живут, все пенсионеры!» - сообщила женщина.

В рамках видеоконференции Андрей Лузгин пояснил: проблемы есть. И для того, чтобы определить такие скользкие улицы, чиновники снова выйдут с проверкой.

«Здесь никогда не посыпают», - рассказала пенсионерка.

Не только в областном центре жители сетуют на скользкие тротуары. Пишут губернатору из Городищенского района, из Мокшанского. Иван Белозерцев озвучил сообщение из последнего.

«Гололед - как зеркало, и посыпать дорогу, как я поняла, никто не собирается. До магазина моя мама добирается ползком», - зачитал губернатор.

В Мокшан глава региона отправил специалистов областного управления ЖКХ и госжилстройтехинспекции. Уже через несколько часов появился фотоотчет с улиц Победы и Садовой. Там управляющих организаций нет, и посыпать тротуары и дорожки - обязанность муниципалитета.

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