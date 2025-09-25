Момент наезда мотоциклиста на пешехода в Пензе попал на видео

25.09.2025 | 08:23

Момент наезда на пешехода на проспекте Победы в Пензе, рядом с магазином «Океан», попал в объектив видеорегистратора автомобилиста. ДТП случилось в среду, 24 сентября.

Видео опубликовали в Сети вечером того же дня.

Водители остановились на красный сигнал светофора у зебры. Когда загорелся зеленый, один из двух мотоциклистов, двигавшихся в сторону пересечения с улицей Кронштадтской, сбил женщину, которая не успела пересечь проезжую часть.

«Пожилая женщина была с клюшкой и очень медленно передвигалась, островка безопасности там нет, а хрусты, похоже, гонялись. Как можно не увидеть пешехода в 3 метрах перед собой в светлой одежде, не понятно», - прокомментировал ДТП пензенец.

Женщину забрали медики. Официальной информации о ДТП пока нет.