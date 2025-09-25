Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|12:19
Происшествия

В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на проспекте Победы

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на проспекте Победы в Пензе. В нем пострадала пожилая женщина.

По предварительным данным, в среду, 24 сентября, в 17:35, рядом с магазином «Океан» 35-летний водитель мотоцикла Honda сбил переходившую дорогу 76-летнюю женщину.

Пенсионерку госпитализировали с травмами.

Ранее в Сети опубликовали видео момента ДТП. Женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, но не успела пересечь проезжую часть до того, как загорелся красный. Мотоциклист ехал на разрешающий сигнал и сбил пенсионерку.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

