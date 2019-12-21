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Общество | Губернатор с внуком во время чаепития оказались под прицелом фотокамеры

21.12.2019|14:32
Печать

В субботу, 21 декабря, около 14:20 губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с внуком. Оба сидят за столиком в кафе и готовятся опустить чайные пакетики в стаканы с кипятком.

«Фото и видео в истории мне сейчас прислал один из подписчиков. Что значит быть губернатором? Значит всегда быть под наблюдением. А вообще зашли со старшим внуком в торговый центр чаю попить», - написал Иван Белозерцев.

Свой краткий рассказ он сопроводил хэштегами #субботасвнуком, #плюшкамибалуемся и #послеработы.

Иван Белозерцев нередко рассказывает в интернете о том, как он проводит свободное время. Так, в субботу, 7 декабря, он опубликовал видео, на котором он чистит снег. «Чем я занят в субботу, после работы... В следующий раз вытащу внуков из-за компьютера», - написал он.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
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Гость|21.12.2019 14:56|

penzainform.ru писал(a):

«Чем я занят в субботу, после работы... В следующий раз вытащу внуков из-за компьютера»,
10 баллов

Гость|21.12.2019 14:56|

Ппц. В каждой дырке теперь он. Зажглась новая супер звезда!

Гость|21.12.2019 14:58|

Под прицелом? Стрючкова?

Гость|21.12.2019 15:00|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор с внуком во время чаепития оказались под прицелом
Не накаркайте.

Гость|21.12.2019 15:02|

Задрали уже.одно и тоже.

Гость|21.12.2019 15:19|

Гость писал(a):

Под прицелом? Стрючкова?
Там прицел с душком. Но зато фирменный - Стрючковский.

Гость|21.12.2019 15:25|

Гость писал(a):

Под прицелом? Стрючкова?
Ты всё о нём дни и ночи напролёт мечтаешь, моя милая старушка?

Гость|21.12.2019 15:31|

Фотограф! Зачем ты всё фотографируешь? Увидел - перекрестился и дальше побежал.

Гость|21.12.2019 15:34|

Иван Александрович, ждём утренних фото с внуком после причастия В Храме.

Гость|21.12.2019 15:42|

Так мы и поверили,что все это " случайно",прямо вот чистая случайность.

Гость|21.12.2019 15:45|

Всё на публику, заметили, поза губернатора, как на пружиненый сидит, чувствует себя не в своей тарелке.Но что не сделаешь ради ...будущих выборов.

Гость|21.12.2019 15:46|

Больше проблем нет в Пензе.Все заводы развалили. Люди живут в нищите.Работать не где а если есть как рабы.

Гость|21.12.2019 15:50|

Не ребята, это не проидет коменты удалять... его не выберут неа...

Гость|21.12.2019 15:51|

Губернатор такой же ЧЕЛОВЕК! молодец, что всегда на виду!!! В отличии от вас неудачников!!!

Гость|21.12.2019 15:53|

Люди уезжают с области... про работающих вообще молчу, «эффективен»! Дальше больше...

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Имя: Гость
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