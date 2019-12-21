21.12.2019 | 14:32

В субботу, 21 декабря, около 14:20 губернатор Иван Белозерцев разместил на своей странице в Instagram фото, на котором он запечатлен вместе с внуком. Оба сидят за столиком в кафе и готовятся опустить чайные пакетики в стаканы с кипятком.

«Фото и видео в истории мне сейчас прислал один из подписчиков. Что значит быть губернатором? Значит всегда быть под наблюдением. А вообще зашли со старшим внуком в торговый центр чаю попить», - написал Иван Белозерцев.

Свой краткий рассказ он сопроводил хэштегами #субботасвнуком, #плюшкамибалуемся и #послеработы.

Иван Белозерцев нередко рассказывает в интернете о том, как он проводит свободное время. Так, в субботу, 7 декабря, он опубликовал видео, на котором он чистит снег. «Чем я занят в субботу, после работы... В следующий раз вытащу внуков из-за компьютера», - написал он.