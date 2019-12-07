Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 дек 2019|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.69  |  $  64.02

Общество | Иван Белозерцев опубликовал видеозапись с лопатой в руках

07.12.2019|13:53
Печать

«И дети есть, и внуки есть, а снег, как и в молодости, приходится убирать самим. Все заняты - на работе, в учебе. Но все равно нам полезно убирать снег, потому что это физическая и эмоциональная разрядка», - такие слова произносит губернатор Иван Белозерцев в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram в субботу, 7 декабря.

На записи видно, что глава региона равномерными движениями разбрасывает лопатой снег направо и налево, оставляя за собой расчищенную дорожку. На губернаторе - сапоги с меховыми отворотами, старые джинсы, темная немаркая куртка и ярко-красная спортивная шапочка.

«Чем я занят в субботу, после работы... В следующий раз вытащу внуков из-за компьютера», - пошутил Иван Белозерцев в подписи к ролику.

«Бог в помощь», - не замедлил откликнуться один из подписчиков главы региона.

Это не первая запись, на которой Иван Белозерцев рассказывает о своем быте. Так, 2 мая он опубликовал видео, как моет крышу дома струей воды из шланга. Съемкой занимался внук губернатора Иван. Сам губернатор не без юмора прокомментировал свое хозяйственное рвение: «Если вчера помыл крышу, сегодня обязательно будет дождь».

Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
0
0
0
0
 
Гость|07.12.2019 14:03|

Все профессии нужны,все профессии важны...

Гость|07.12.2019 14:18|

За что ж нам такое?

Гость|07.12.2019 14:18|

Молодец! Обыкновенный русский ЧЕЛОВЕК!

Гость|07.12.2019 14:19|

Гору Бастрыкина расчищает, молодец! Оперативно отреагировал.

Гость|07.12.2019 14:25|

хороший у нас ГУБЕРНАТОР! НАСТОЯЩИЙ! А ВЫ ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА!

Гость|07.12.2019 14:27|

А где у лопаты моторчик?(с)(бородатый анекдот)

Гость|07.12.2019 14:30|

ЭХ НАРОД, НЕ ЦЕНИМ , ЧТО ИМЕЕМ!

Гость|07.12.2019 14:34|

Бог в помощь.

Гость|07.12.2019 14:40|

Кувайцева нет снег некому убирать, приходится самому

Гость|07.12.2019 14:45|

Что особенно интересно узнать простым обывателям,это,с каким животрепещем воодушевлением,перечислено то,во,что одет Губернатор,это крайне любознательно )))

Гость|07.12.2019 14:47|

Гость писал(a):

Или скажешь что у него снегоочистителя нет!?Да ни за что не поверю
Снегоочиститель стоит дорого, тысяч 20. Не каждый губернатор на свою зарплату может его себе позволить.

Гость|07.12.2019 14:52|

Как про покрышки узнал... сразу видосик. Я ему на днях написал в Инстаграм «логично» про ёлочку...

Гость|07.12.2019 14:57|

Хоть люди придут погреться и Ленину не привыкать! А чай, каша, палатки, буржуйки будут а?

Гость|07.12.2019 15:18|

Пенза инфо реабилитируються И биографию сюда прям выложели после армии???....расцвёл! Хорошее время было для цветения... и у коммунистов тоже залес...бы на верх горбач 2.

Гость|07.12.2019 15:26|

Очередной плевок в горожан

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!