07.12.2019 | 13:53

«И дети есть, и внуки есть, а снег, как и в молодости, приходится убирать самим. Все заняты - на работе, в учебе. Но все равно нам полезно убирать снег, потому что это физическая и эмоциональная разрядка», - такие слова произносит губернатор Иван Белозерцев в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram в субботу, 7 декабря.

На записи видно, что глава региона равномерными движениями разбрасывает лопатой снег направо и налево, оставляя за собой расчищенную дорожку. На губернаторе - сапоги с меховыми отворотами, старые джинсы, темная немаркая куртка и ярко-красная спортивная шапочка.

«Чем я занят в субботу, после работы... В следующий раз вытащу внуков из-за компьютера», - пошутил Иван Белозерцев в подписи к ролику.

«Бог в помощь», - не замедлил откликнуться один из подписчиков главы региона.

Это не первая запись, на которой Иван Белозерцев рассказывает о своем быте. Так, 2 мая он опубликовал видео, как моет крышу дома струей воды из шланга. Съемкой занимался внук губернатора Иван. Сам губернатор не без юмора прокомментировал свое хозяйственное рвение: «Если вчера помыл крышу, сегодня обязательно будет дождь».